Профсоюз газовиков благодарит правительство и НКРЭКУ за первый шаг в стабилизации ситуации в отрасли

Профессиональный союз работников газовых хозяйств Украины, объединяющий более 43 тыс. работников, полностью поддержит решение регулятора о пересмотре тарифов на распределение природного газа для небытовых потребителей, принятого 19 декабря 2025 года.

Об этом говорится в письме председателя Укргазпрофсоюза к премьер-министру Украины Юлии Свириденко, передает 24 Канал.

Как газовики выразили благодарность правительству?

"Укргазпрофсоюз полностью поддерживает решение регулятора по пересмотру тарифов на распределение природного газа для небытовых потребителей и считает его первым минимальным шагом для стабилизации ситуации в отрасли", – отмечается в письме.

В профсоюзе отмечают, что газораспределительная отрасль является важной составляющей критической инфраструктуры Украины, а ее работники с начала полномасштабного вторжения РФ обеспечивают бесперебойную работу сетей несмотря на обстрелы, угрозы жизни, физическое истощение и недостаток ресурса.

Именно работники операторов газораспределительных сетей (ГРС) ежедневно обеспечивают бесперебойное, безаварийное и безопасное распределение природного газа в дома миллионов граждан, в школы, больницы, предприятий, воинских частей и объектов энергетики,

– подчеркивает Укргазпрофсоюз.

В письме также отмечается, что предыдущий тариф на распределение газа базировался на показателях 2021 года и не соответствовал экономическим реалиям.

Он базировался на показателях 2021 года и не учел колоссальные изменения – инфляцию, увеличение цен на материалы, рост стоимости энергоносителей, логистики, средств индивидуальной защиты и технического обслуживания сетей в условиях войны, когда обстрелам подвергаются объекты газовой инфраструктуры.

Отдельное внимание профсоюз обращает на уровень оплаты труда. По ее данным, средняя зарплата производственного персонала операторов ГРМ сейчас составляет около 16 тысяч гривен, что вдвое меньше средней зарплаты в компаниях, которые занимаются распределением электрической энергии.

"Отток квалифицированных кадров – уже не угроза, а факт. Мы теряем поколения инженеров, слесарей, диспетчеров, аварийщиков", – говорится в обращении. В Укргазпрофсоюзе отмечают, что пересмотр тарифов для небытовых потребителей является "четким сигналом для многотысячного коллектива отрасли о том, что государство их услышало".

рофсоюз заявил о "полной поддержке правительства и принятых регулятором решений, которые являются полностью сбалансированными и учитывают интересы государства, местного самоуправления и отрасли".

Напомним, впервые с 2021 года в Украине повысили тарифы на распределение газа для небытовых потребителей. Повышение тарифов будет происходить поэтапно – с 1 января и с 1 апреля 2026 года.

Тарифы на распределение природного газа для населения остаются неизменными, поскольку их повышение законодательно запрещено в течение действия военного положения и шести месяцев после него.

Согласно проектам постановлений, например, тариф Киевгаза для промышленных потребителей сейчас составляет 0,32 грн/кубометр и почти не изменится с 1 января – составит 0,36 грн/кубометр, но возрастет с 1 апреля – до 0,46 грн/кубометр.

В перечень операторов ГРМ, которым предполагается повысить тарифы, вошли почти 40 компаний, большинства из которых тарифы не пересматривали с 2021 года. Представители отрасли поддержали в целом решение НКРЕКП, хотя и отмечали, что такое повышение все равно не соответствует экономически обоснованным расчетам и является недостаточным для устойчивой работы газораспределительной системы.