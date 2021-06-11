На субботу, 12 июня, метеорологи не радуют прогнозами. В Укргидрометцентре говорят, грозы и дожди по всей Украине.

К теме Затопленные улицы, обвал набережной и смерть от молнии: непогода в Украине не утихает

Прогноз погоды на 12 июня

Единственное, что порадует – это тепло: воздух в среднем прогреется до +21...+25 градусов. Теплее всего будет на Кировоградщине и Днепропетровщине, а также Закарпатье, в Луганской, Николаевской областях и в Крыму. Самые низкие температурные показатели – +21...+23 – на Буковине.

Порывы ветра будут достигать – 5 – 10 метров в секунду.

Погода в крупнейших украинских городах:

Киев – ночью без осадков, днем – дождь, +22...+24,

– ночью без осадков, днем – дождь, +22...+24, Харьков – ночью без осадков, днем – дождь, +22...+24,

– ночью без осадков, днем – дождь, +22...+24, Одесса – ночью без осадков, днем – дождь, +22...+24,

– ночью без осадков, днем – дождь, +22...+24, Днепр – ночью без осадков, днем – дождь, +23...+25,

– ночью без осадков, днем – дождь, +23...+25, Львов – ночью без осадков, днем – дождь, +23...+25.

В Украине повсюду будет тепло. Просто чудесно тепло! В течение дня ожидается +20...+24 градуса. С дождями 12-го июня – иначе. Грозовых осадков будет хватать,

– написала в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.



Прогноз погоды на 12 июня / Изображение Укргидрометцентра Прогноз погоды на 13 июня В воскресенье, 13 июня, дожди и грозы из Украины не уйдут. Однако немного похолодает в западных областях. Также значительно прохладнее будет на Севере. Температура в этих регионах будет колебаться в пределах +15...+19 градусов. В центральной, южной и восточной частях Украины столбики термометров поднимутся выше отметки +20. Больше всего воздух прогреется в Крыму, Днепропетровской, Луганской, Николаевской и Кировоградской областях. 13 июня дожди с грозами охватят практически всю нашу территорию. То есть, их станет больше. Выделить какой-то более сухой масштабный участок – вряд ли. Примите это во внимание,

– посоветовала Диденко. Погода в крупнейших украинских городах: Киев – ночью без осадков, днем – дождь, +17...+19,

– ночью без осадков, днем – дождь, +17...+19, Харьков – ночью без осадков, днем – дождь, +22...+24,

– ночью без осадков, днем – дождь, +22...+24, Одесса – ночью без осадков, днем – дождь, +21...+23,

– ночью без осадков, днем – дождь, +21...+23, Днепр – ночью без осадков, днем – дождь, +23...+25,

– ночью без осадков, днем – дождь, +23...+25, Львов – ночью – дождь, днем – дождь, +16...+18.



Прогноз погоды на 13 июня / Изображение Укргидрометцентра