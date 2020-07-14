Прогноз погоды на 15 июля: солнечное лето возвращается в Украину
Погода в Украине в среду, 15 июля, будет солнечной и теплой. Незначительные дожди возможны лишь на северо-востоке Украины.
Сильні дощі поступово разом із циклоном та фронтами, які спричинили негоду, залишатимуть територію України, повідомила у фейсбуці Наталка Діденко.
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Невеликі опади синоптики обіцяють на північному сході, півночі, у Вінницькій та Черкаській областях. Дощі також можливі на Волині, Рівненщині та у Карпатах.
Температура повітря буде у межах від +21 до +26 градусів тепла. На Півдні до +26...+28 градусів, а на крайній півночі місцями +18...+20 градусів.
Найспекотнішу погоду обіцяють на Херсонщині та в Криму – від +25 до +27 градусів. Натомість прохолодно буде на Сумщині – від +16 до +18 градусів тепла.
У Києві 15 липня сонячно та без опадів, температура повітря у межах +22 градусів тепла.
Прогноз погоди на середу, 15 липня, у містах України:
Ужгород – +23…+25
Львів – +20…+22
Івано-Франківськ – +20…+22
Тернопіль – +21…+23
Чернівці – +21…+23
Хмельницький – +21…+23
Луцьк – +20…+22
Рівне – +20…+22
Житомир – 20…+22
Вінниця – +21…+23
Одеса – +24…+26
Миколаїв – +24…+26
Херсон – +25…+27
Сімферополь – +25…+27
Кропивницький – +21…+23
Черкаси – +21…+23
Чернігів – +17…+19
Суми – +16…+18
Полтава – +20…+22
Дніпро – +22…+24
Запоріжжя – +25…+27
Донецьк – +21…+23
Луганськ – +22…+24
Харків – +20…+22
Київ – +20…+22