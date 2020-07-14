Погода в Украине в среду, 15 июля, будет солнечной и теплой. Незначительные дожди возможны лишь на северо-востоке Украины.

Сильні дощі поступово разом із циклоном та фронтами, які спричинили негоду, залишатимуть територію України, повідомила у фейсбуці Наталка Діденко.

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Невеликі опади синоптики обіцяють на північному сході, півночі, у Вінницькій та Черкаській областях. Дощі також можливі на Волині, Рівненщині та у Карпатах.

Температура повітря буде у межах від +21 до +26 градусів тепла. На Півдні до +26...+28 градусів, а на крайній півночі місцями +18...+20 градусів.

Найспекотнішу погоду обіцяють на Херсонщині та в Криму – від +25 до +27 градусів. Натомість прохолодно буде на Сумщині – від +16 до +18 градусів тепла.

У Києві 15 липня сонячно та без опадів, температура повітря у межах +22 градусів тепла.

Прогноз погоди на середу, 15 липня, у містах України: Ужгород – +23…+25 Львів – +20…+22 Івано-Франківськ – +20…+22 Тернопіль – +21…+23 Чернівці – +21…+23 Хмельницький – +21…+23 Луцьк – +20…+22 Рівне – +20…+22 Житомир – 20…+22 Вінниця – +21…+23 Одеса – +24…+26 Миколаїв – +24…+26 Херсон – +25…+27 Сімферополь – +25…+27 Кропивницький – +21…+23 Черкаси – +21…+23 Чернігів – +17…+19 Суми – +16…+18 Полтава – +20…+22 Дніпро – +22…+24 Запоріжжя – +25…+27 Донецьк – +21…+23 Луганськ – +22…+24 Харків – +20…+22 Київ – +20…+22