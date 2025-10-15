По прогнозам синоптиков, 16 октября в Украине ожидается спокойная и холодная погода без осадков. В то же время украинцев предупреждают о возможных заморозках на поверхности почвы и в воздухе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр. Читайте также Заморозки, туман, но станет ли меньше дождей: прогноз погоды на ближайшие дни Прогноз погоды на 16 октября 16 октября погоду в Украине будет формировать поле высокого давления, также территория страны будет находиться вне поля зрения атмосферных фронтов, поэтому осадки не прогнозируются. Ночью и утром на Закарпатье и Прикарпатье местами возможен туман. Ветер ожидается преимущественно западный, со скоростью 5 – 10 метров в секунду. В Укргидрометцентре отметили, что над территорией Украины сохранится холодная воздушная масса: ночью температура составит 1 – 6 градусов, однако местами ожидаются заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе 0...–3 градуса. Днем воздух прогреется до 7 – 12 градусов тепла. Какой будет температура в областных центрах? Киев +9...+11;

Ужгород +11...+13;

Львов +11...+13;

Ивано-Франковск +9...+11;

Тернополь +9...+11;

Черновцы +9...+11;

Хмельницкий +9...+11;

Луцк +9...+11;

Ровно +9...+11;

Житомир +9...+11;

Винница +9...+11;

Одесса +11...+13;

Николаев +11...+13;

Херсон +11...+13;

Симферополь +11...+13;

Кропивницкий +11...+13;

Черкассы +9...+11;

Чернигов +8...+10;

Сумы +8...+10;

Полтава +9...+11;

Днепр +10...+12;

Запорожье +11...+13;

Донецк +10...+12;

Луганск +9...+11;

Харьков +10...+12. Погода на 16 октября / Карта Укргидрометцентра Чего ожидать от погоды? В целом в течение недели 13 – 19 октября в Украине будет ожидаться в основном спокойный характер погоды. В то же время местами могут пройти незначительные или умеренные дожди. Также из-за повышения влажности станет больше туманов.



По словам синоптиков, в течение октября ожидается месячное количество осадков на уровне 31 – 77 миллиметров, и это примерно в пределах нормы. Октябрь является переходным месяцем, и погода может быть влажной или засушливой.



На фоне похолодания в Украине уже активно начинается отопительный сезон. Теплоснабжение в стране включают тогда, когда среднесуточная температура в течение 3 суток подряд составляет 8 градусов тепла.