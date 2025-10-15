Преимущественно без осадков, однако возможны заморозки: погода в Украине на 16 октября
- 16 октября в Украине ожидается спокойная и холодная погода без осадков, с возможными заморозками на поверхности почвы и в воздухе.
- Ночью температура составит 1 – 6 градусов, а днем воздух прогреется до 7 – 12 градусов тепла, с туманом на Закарпатье и Прикарпатье.
По прогнозам синоптиков, 16 октября в Украине ожидается спокойная и холодная погода без осадков. В то же время украинцев предупреждают о возможных заморозках на поверхности почвы и в воздухе.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Прогноз погоды на 16 октября
16 октября погоду в Украине будет формировать поле высокого давления, также территория страны будет находиться вне поля зрения атмосферных фронтов, поэтому осадки не прогнозируются.
Ночью и утром на Закарпатье и Прикарпатье местами возможен туман. Ветер ожидается преимущественно западный, со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
В Укргидрометцентре отметили, что над территорией Украины сохранится холодная воздушная масса: ночью температура составит 1 – 6 градусов, однако местами ожидаются заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе 0...–3 градуса.
Днем воздух прогреется до 7 – 12 градусов тепла.
Какой будет температура в областных центрах?
- Киев +9...+11;
- Ужгород +11...+13;
- Львов +11...+13;
- Ивано-Франковск +9...+11;
- Тернополь +9...+11;
- Черновцы +9...+11;
- Хмельницкий +9...+11;
- Луцк +9...+11;
- Ровно +9...+11;
- Житомир +9...+11;
- Винница +9...+11;
- Одесса +11...+13;
- Николаев +11...+13;
- Херсон +11...+13;
- Симферополь +11...+13;
- Кропивницкий +11...+13;
- Черкассы +9...+11;
- Чернигов +8...+10;
- Сумы +8...+10;
- Полтава +9...+11;
- Днепр +10...+12;
- Запорожье +11...+13;
- Донецк +10...+12;
- Луганск +9...+11;
- Харьков +10...+12.
Чего ожидать от погоды?
В целом в течение недели 13 – 19 октября в Украине будет ожидаться в основном спокойный характер погоды. В то же время местами могут пройти незначительные или умеренные дожди. Также из-за повышения влажности станет больше туманов.
По словам синоптиков, в течение октября ожидается месячное количество осадков на уровне 31 – 77 миллиметров, и это примерно в пределах нормы. Октябрь является переходным месяцем, и погода может быть влажной или засушливой.
На фоне похолодания в Украине уже активно начинается отопительный сезон. Теплоснабжение в стране включают тогда, когда среднесуточная температура в течение 3 суток подряд составляет 8 градусов тепла.