Переважно без опадів, однак можливі заморозки: погода в Україні на 16 жовтня
- 16 жовтня в Україні очікується спокійна та холодна погода без опадів, з можливими заморозками на поверхні ґрунту та в повітрі.
- Вночі температура становитиме 1 – 6 градусів, а вдень повітря прогріється до 7 – 12 градусів тепла, з туманом на Закарпатті й Прикарпатті.
За прогнозами синоптиків, 16 жовтня в Україні очікується спокійна й холодна погода без опадів. Водночас українців попереджають про можливі заморозки на поверхні ґрунту та в повітрі.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Прогноз погоди на 16 жовтня
16 жовтня погоду в Україні формуватиме поле високого тиску, також територія країни перебуватиме поза увагою атмосферних фронтів, тому опади не прогнозуються.
Уночі та вранці на Закарпатті й Прикарпатті місцями можливий туман. Вітер очікується переважно західний, зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.
В Укргідрометцентрі зазначили, що над територією України збережеться холодна повітряна маса: вночі температура становитиме 1 – 6 градусів, однак місцями очікуються заморозки на поверхні ґрунту та подекуди в повітрі 0…–3 градуси.
Удень повітря прогріється до 7 – 12 градусів тепла.
Якою буде температура в обласних центрах?
- Київ +9...+11;
- Ужгород +11...+13;
- Львів +11...+13;
- Івано-Франківськ +9...+11;
- Тернопіль +9...+11;
- Чернівці +9...+11;
- Хмельницький +9...+11;
- Луцьк +9...+11;
- Рівне +9...+11;
- Житомир +9...+11;
- Вінниця +9...+11;
- Одеса +11...+13;
- Миколаїв +11...+13;
- Херсон +11...+13;
- Сімферополь +11...+13;
- Кропивницький +11...+13;
- Черкаси +9...+11;
- Чернігів +8...+10;
- Суми +8...+10;
- Полтава +9...+11;
- Дніпро +10...+12;
- Запоріжжя +11...+13;
- Донецьк +10...+12;
- Луганськ +9...+11;
- Харків +10...+12.
Чого очікувати від погоди?
Загалом протягом тижня 13 – 19 жовтня в Україні очікуватиметься здебільшого спокійний характер погоди. Водночас подекуди можуть пройти незначні або помірні дощі. Також через підвищення вологості побільшає туманів.
За словами синоптиків, протягом жовтня очікується місячна кількість опадів на рівні 31 – 77 міліметрів, і це приблизно в межах норми. Жовтень є перехідним місяцем, і погода може бути вологою або посушливою.
На тлі похолодання в Україні вже активно розпочинається опалювальний сезон. Теплопостачання в країні вмикають тоді, коли середньодобова температура протягом 3 діб поспіль становить 8 градусів тепла.