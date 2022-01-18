На Западе днем ​​морозов может не быть. Прогнозируют 0...+2 градуса, только в Закарпатской области – -1...+1.

Кстати Дерево упало на женщину, ряд домов обесточены: непогода наделала много бед на Львовщине

Ночные морозы остаются

Ночью температура воздуха по всей Украине будет достигать ниже нуля. Западные регионы – не исключение – -4...-6. Холоднее всего будет на Севере. Там прогнозируют днем ​​-5...-7, а ночью – аж -10...-12.

В южных и восточных регионах немного теплее – 0...+2. Кое-где может ударить до -1 градуса. Такая же ситуация в Центре Украины. В Киеве обещают 0...-2 градуса днем. Ночная температура составит -6...-8.

Осадков быть не должно лишь ночью на Востоке, части Юга и Севера возможен снег.

Ветер ослабнет

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что сильного ветра на Крещение уже не будет. Однако предупредила, что дороги скует гололедица.

На дорогах – гололедица, на трассах – соль и каша, на тротуарах – всего понемногу,

– отметила синоптик.

Погода в городах

Ужгород – -1...+1

Львов – 0...+2

Ивано-Франковск – 0...+2

Тернополь – -1...+1

Черновцы – 0...+2

Хмельницкий – -1...+1

Луцк – 0...+2

Ровно – 0...+2

Житомир – -1...+1

Винница – 0...+2

Одесса – 0...+2

Николаев – 0...+2

Херсон – -1...+1

Симферополь – 0...-2

Кропивницкий – -1...+1

Черкассы – -0...+2

Чернигов – -5...-7

Сумы – -1...+1

Полтава – -5...-7

Днепр – -1...+1

Запорожье – -1...+1

Донецк – 0...-2

Луганск – 0...-2

Харьков – -5...-7

Киев – 0...-2

Погода 19 января / Фото Укргидрометцентра