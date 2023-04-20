В то же время температура воздуха будет достаточно высокой – до +15 градусов на Западе и до +11 градусов на Востоке.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра

Погода на Западе будет сухим, но облачным. Столбики термометров покажут +13...+15 градусов. Вместо этого на Востоке На протяжении всего дня погода будет пасмурной и дождливой. Ненастье будет бурлить с самого утра и до вечера. Воздух прогреется до +9...+11 градусов.

Облачная погода не минует и Север Украины. Местами ожидают дожди. Столбики термометров покажут +14...+16 градусов. Тем временем на Юге будут бурлить грозы. Воздух прогреется до +12...+14 градусов.

В Киеве На протяжении всего дня погода будет пасмурной. Утром до середины дня будет идти мелкий дождь, вечером он начнется снова, однако значительно усилится. Синоптики прогнозируют +13...+15 градусов.

Погода в городах Украины Киев – +13...+15 Ужгород – +16...+18 Львов – +13...+15 Ивано-Франковск – +13...+15 Тернополь – +13...+15 Черновцы – +12...+14 Хмельницкий – +12...+14 Луцк – +14...+16 Ровно – +13...+15 Житомир – +13...+15 Винница – +12...+14 Одесса – +11...+13 Николаев – +12...+14 Херсон – +12...+14 Симферополь – +12...+14 Кропивницкий – +9...+11 Черкассы – +10...+12 Чернигов – +14...+16 Сумы – +12...+14 Полтава – +10...+12 Днепр – +11...+13 Запорожье – +13...+15 Донецк – +10...+12 Луганск – +9...+11 Харьков – +9...+11



Прогноз погоды в Украине на 21 апреля / Фото Укргидрометцентра