В четверг, 26 октября, в Украине будет облачно. Ветер будет иметь южное и юго-западное направления. Его скорость составит 5 – 10 метров в секунду. Ночью возможны порывы до 15 – 20 метров в секунду в северо-восточных областях.

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Где в четверг ожидаются осадки

На Западе, Севера, Востоке и частично на Юге и в Центре возможны небольшие дожди днем. В северо-восточных и восточных областях, а также на Днепропетровщине ночью возможны умеренные дожди. На Западе и Севере утром могут быть туманы.

Ночная температура на Западе составит +10…+8, а днем там ожидается +13…+16. На Севере ночью похолодает до +11...+9, а днем может потеплеть +14...+16. Однако на Черниговщине и Сумщине ночью столбики термометров будут показывать +7…+5, а днем в этих областях будет +8…+10. На Востоке ночью будет +11...+7, а днем потеплеет до +13...+17. В Центре ночная температура будет +12…+9, а днем будет +16…+20. На Юге будет гораздо теплее. Там ночью ожидается +13…+11, а днем столбики термометров покажут +18…+20. В Одесской области дневная температура может подняться до +22. Согласно прогнозу синоптиков, на побережье морей будет до +16.

Какая будет погода на Киевщине 26 октября

В Киевской области ночью и утром возможны туманы. Местами будут кратковременные дожди днем.

Ночная температура на Киевщине составит +7…+12, а днем в области воздух прогреется до +13…+18. В Киеве ночью будет +10…+8. А днем в столице станет теплее до +15.

Погода в областных центрах

Киев +14...+16

Ужгород +13...+15

Львов +14...+16

Ивано-Франковск +15...+17

Тернополь +14...+16

Черновцы +15...+17

Хмельницкий +15...+17

Луцк +13...+15

Ровно +14...+16

Житомир +14..+16

Винница +16...+18

Одесса +20...+22

Николаев +19...+21

Херсон +18...+20

Симферополь +18...+20

Кропивницкий +18...+20

Черкассы +16...+18

Чернигов +8...+10

Сумы +8...+10

Полтава +14...+16

Днепр +15...+17

Запорожье +17...+19

Донецк +15...+17

Луганск +13...+14

Харьков +13...+15



Прогноз погоды в Украине на 26 октября / Карта Укргидрометцентра