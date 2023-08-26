По всей Украине 27 августа будет жаркая погода. Самая низкая дневная температура будет составлять +27 градусов, а самая высокая местами достигнет адских +36 градусов. Пожалуйста, позаботьтесь о своем организме: носите с собой воду, надевайте головные уборы, пользуйтесь солнцезащитным кремом и прячьтесь в тень!
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Какая будет погода в Украине 27 августа
Переменная облачность не скроет солнце. Западные и северные области могут насладиться кратковременным дождем и даже грозой, но температура все равно останется высокой. На остальной территории без осадков.
Температура ночью +16...+21 градус, на побережье морей до +24 градусов; днем +29...+34 градуса, в юго-западных областях до +36 градусов, в восточных и Сумской областях +26...+31 градус.
В Карпатах ночью +11...+16 градусов, днем +23...+28 градусов.
Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.
Погода в столице и области
Здесь также будет переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.
Температура в Киевской области ночью +16...+21 градус, днем +29...+34 градуса.
В Киеве ночью около +20 градусов, днем +30...+32 градуса.
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Предупреждение о пожарной опасности
24 – 27 августа в Украине, кроме Закарпатской области, Карпат, Ивано-Франковской, Черновицкой, Запорожской областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности.
В эти дни следует посещать леса с осторожностью: нельзя разводить там костер, заезжать туда на авто, курить, бросать в лесу и в лесопосадках непогашенные спички или окурки.
Также нельзя охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия и сжигать стерню и послеуборочные остатки на сельскохозяйственных полях.
Если заметили возгорание – звоните по телефону 101!
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Погода в областных центрах
- Киев +30...+32
- Ужгород +32...+34
- Львов +32...+34
- Ивано-Франковск +32...+34
- Тернополь +32...+34
- Черновцы +32...+34
- Хмельницкий +32...+34
- Луцк +32...+34
- Ровно +32...+34
- Житомир +31...+33
- Винница +32...+34
- Одесса +32...+34
- Николаев +32...+34
- Херсон +32...+34
- Симферополь +28...+30
- Кропивницкий +32...+34
- Черкассы +32...+34
- Чернигов +31...+33
- Сумы +31...+33
- Полтава +32...+34
- Днепр +32...+34
- Запорожье +32...+34
- Донецк +28...+30
- Луганск +27…+29
- Харьков +28…+30
Прогноз погоды на воскресенье 27 августа / Укргидрометцентр