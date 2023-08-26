По всей Украине 27 августа будет жаркая погода. Самая низкая дневная температура будет составлять +27 градусов, а самая высокая местами достигнет адских +36 градусов. Пожалуйста, позаботьтесь о своем организме: носите с собой воду, надевайте головные уборы, пользуйтесь солнцезащитным кремом и прячьтесь в тень!

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Какая будет погода в Украине 27 августа

Переменная облачность не скроет солнце. Западные и северные области могут насладиться кратковременным дождем и даже грозой, но температура все равно останется высокой. На остальной территории без осадков.

Температура ночью +16...+21 градус, на побережье морей до +24 градусов; днем +29...+34 градуса, в юго-западных областях до +36 градусов, в восточных и Сумской областях +26...+31 градус.

В Карпатах ночью +11...+16 градусов, днем +23...+28 градусов.

Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.

Погода в столице и области

Здесь также будет переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.

Температура в Киевской области ночью +16...+21 градус, днем +29...+34 градуса.

В Киеве ночью около +20 градусов, днем +30...+32 градуса.

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Предупреждение о пожарной опасности

24 – 27 августа в Украине, кроме Закарпатской области, Карпат, Ивано-Франковской, Черновицкой, Запорожской областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В эти дни следует посещать леса с осторожностью: нельзя разводить там костер, заезжать туда на авто, курить, бросать в лесу и в лесопосадках непогашенные спички или окурки.

Также нельзя охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия и сжигать стерню и послеуборочные остатки на сельскохозяйственных полях.

Если заметили возгорание – звоните по телефону 101!

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Погода в областных центрах

Киев +30...+32

Ужгород +32...+34

Львов +32...+34

Ивано-Франковск +32...+34

Тернополь +32...+34

Черновцы +32...+34

Хмельницкий +32...+34

Луцк +32...+34

Ровно +32...+34

Житомир +31...+33

Винница +32...+34

Одесса +32...+34

Николаев +32...+34

Херсон +32...+34

Симферополь +28...+30

Кропивницкий +32...+34

Черкассы +32...+34

Чернигов +31...+33

Сумы +31...+33

Полтава +32...+34

Днепр +32...+34

Запорожье +32...+34

Донецк +28...+30

Луганск +27…+29

Харьков +28…+30

Прогноз погоды на воскресенье 27 августа / Укргидрометцентр