По всей Украине 27 августа будет жаркая погода. Самая низкая дневная температура будет составлять +27 градусов, а самая высокая местами достигнет адских +36 градусов. Пожалуйста, позаботьтесь о своем организме: носите с собой воду, надевайте головные уборы, пользуйтесь солнцезащитным кремом и прячьтесь в тень!

Смотрите также Когда в Украине спадет жара и начнется похолодание

Какая будет погода в Украине 27 августа

Переменная облачность не скроет солнце. Западные и северные области могут насладиться кратковременным дождем и даже грозой, но температура все равно останется высокой. На остальной территории без осадков.

Температура ночью +16...+21 градус, на побережье морей до +24 градусов; днем +29...+34 градуса, в юго-западных областях до +36 градусов, в восточных и Сумской областях +26...+31 градус.

В Карпатах ночью +11...+16 градусов, днем +23...+28 градусов.

Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.

Погода в столице и области

Здесь также будет переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.

Температура в Киевской области ночью +16...+21 градус, днем +29...+34 градуса.
В Киеве ночью около +20 градусов, днем +30...+32 градуса.

Смотрите также: Так никогда не ошибетесь: как выбрать вкусный и сладкий арбуз

Предупреждение о пожарной опасности

24 – 27 августа в Украине, кроме Закарпатской области, Карпат, Ивано-Франковской, Черновицкой, Запорожской областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В эти дни следует посещать леса с осторожностью: нельзя разводить там костер, заезжать туда на авто, курить, бросать в лесу и в лесопосадках непогашенные спички или окурки.

Также нельзя охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия и сжигать стерню и послеуборочные остатки на сельскохозяйственных полях.

Если заметили возгорание – звоните по телефону 101!

Обратите внимание: Как пережить жару: действенные и неожиданные лайфхаки

Погода в областных центрах

  • Киев +30...+32
  • Ужгород +32...+34
  • Львов +32...+34
  • Ивано-Франковск +32...+34
  • Тернополь +32...+34
  • Черновцы +32...+34
  • Хмельницкий +32...+34
  • Луцк +32...+34
  • Ровно +32...+34
  • Житомир +31...+33
  • Винница +32...+34
  • Одесса +32...+34
  • Николаев +32...+34
  • Херсон +32...+34
  • Симферополь +28...+30
  • Кропивницкий +32...+34
  • Черкассы +32...+34
  • Чернигов +31...+33
  • Сумы +31...+33
  • Полтава +32...+34
  • Днепр +32...+34
  • Запорожье +32...+34
  • Донецк +28...+30
  • Луганск +27…+29
  • Харьков +28…+30

Прогноз погоды на воскресенье 27 августа / Укргидрометцентр