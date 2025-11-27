Температура будет выше, но в некоторых областях пойдет дождь: прогноз погоды на 28 ноября

В пятницу, 28 декабря, в некоторых областях Украины может быть небольшой дождь. В течение дня значения температуры по территории страны будут почти везде выше нормы.

Какой будет погода 28 ноября?

По данным синоптиков, ночью погоду в центральных, северных, Черновицкой и Одесской областях будет определять малоактивный атмосферный фронт, который обусловит небольшой дождь, а днем в большинстве областей погоду без осадков будет формировать поле повышенного давления.

Над Украиной все еще будет находиться теплая влажная воздушная масса, поэтому и значения температуры по территории страны будут почти везде выше нормы,

– подчеркнули в Укргидрометцентре.

В западных северных, Винницкой и Черкасской областях ночью ожидается в пределах +4...-1 градуса, днем столбики термометров будут достигать +1...+6 градусов, во всех других областях ночью воздух будет охлаждаться до +4...+9, зато дневные максимумы будут достигать +7...+12 градусов, а на юге до +16.

Какой будет температура в городах?

Киев +2...+4;

Ужгород +3...+5;

Львов +3...+5;

Ивано-Франковск +3...+5;

Тернополь +3...+5;

Черновцы +3...+5;

Хмельницкий +4...+6;

Луцк +3...+5;

Ровно +4...+6;

Житомир +3....+5;

Винница +3....+5;

Одесса +14...+16;

Николаев +13...+15;

Херсон +13...+15;

Симферополь +13...+15;

Кропивницкий +7...+9;

Черкассы +3...+5;

Чернигов +3....+5;

Сумы +4...+6;

Полтава +9...+11;

Днепр +9...+11;

Запорожье +13...+15;

Донецк +11...+13;

Луганск +9...+11;

Харьков +7...+9.

Погода в Украине на 28 ноября / Карта Укргидрометцентра

