Температура буде вищою, але в деяких областях піде дощ: прогноз погоди на 28 листопада

У п'ятницю, 28 грудня, у деяких областях України може бути невеликий дощ. Протягом дня значення температури по території країни будуть майже скрізь вище за норму.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Дивіться також Чи випаде серйозний сніг в Україні найближчим часом

Якою буде погода 28 листопада?

За даними синоптиків, уночі погоду у центральних, північних, Чернівецькій та Одеській областях визначатиме малоактивний атмосферний фронт, який зумовить невеликий дощ, а вдень у більшості областей погоду без опадів формуватиме поле підвищеного тиску.

Над Україною все ще перебуватиме тепла волога повітряна маса, тож і значення температури по території країни будуть майже скрізь вище за норму,

– підкреслили в Укргідрометцентрі.

У західних північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі очікується в межах +4..-1 градусу, вдень стовпчики термометрів сягатимуть +1…+6 градусів, у всіх інших областях вночі повітря охолоджуватиметься до +4..+9, натомість денні максимуми сягатимуть +7…+12 градусів, а на півдні до +16.

Якою буде температура в містах?

Київ +2...+4;

Ужгород +3...+5;

Львів +3...+5;

Івано-Франківськ +3...+5;

Тернопіль +3...+5;

Чернівці +3...+5;

Хмельницький +4...+6;

Луцьк +3...+5;

Рівне +4...+6;

Житомир +3...+5;

Вінниця +3...+5;

Одеса +14...+16;

Миколаїв +13...+15;

Херсон +13...+15;

Сімферополь +13...+15;

Кропивницький +7...+9;

Черкаси +3...+5;

Чернігів +3...+5;

Суми +4...+6;

Полтава +9...+11;

Дніпро +9...+11;

Запоріжжя +13...+15;

Донецьк +11...+13;

Луганськ +9...+11;

Харків +7...+9.

Погода в Україні на 28 листопада / Карта Укргідрометцентру

Що синоптики розповідали про погоду раніше?