Прогноз погоды на 7 июля: на западе сильные дожди, на востоке невероятная жара, возможны смерчи
Погода в Украине во вторник, 7 июля, будет очень разнообразной в разных уголках государства. Повлияет на это многообразие атмосферный фронт. Он принесет сильные дожди в западные регионы, а вот восточные – и дальше будут изнывать от сильной жары.
Кроме того, из-за больших температурных контрастов в зоне атмосферного фронта синоптик Наталья Диденко предупреждает о вероятности образования смерчей. Об этом она пишет на своей странице в фейсбук.
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Атмосферный фронт, связанный с циклоном Verena, прорвется к нам с дождями и грозами. Дожди в большинстве областей Украины могут переходить – внимание – в сильные ливни, а во время гроз возможны шквалы и град. Учитывая чрезвычайные контрасты в зоне фронта, от +18 до +38 градусов, есть вероятность смерчей!
– подчеркивает она.
Тем временем на Востоке и в некоторых южных регионах будет преобладать сухая и жаркая погода.
Жарче всего будет в Запорожской, Луганской, Харьковской и Николаевской областях. Там столбики термометров поднимутся до отметок в +36...+38 градусов.
Самой низкой температура воздуха будет на Львовщине. Всего +17...+19 градусов.
Ветер будет северо-западный, 7–12 метров в секунду.
В Киеве днем тоже будет дождливо, но температура воздуха будет держаться на уровне +27...+29 градусов.
Прогноз погоды на вторник, 7 июля, в городах Украины:
Ужгород – +18...+20
Львов – +17...+19
Ивано-Франковск – +18...+20
Тернополь – +18...+20
Черновцы – +18...+20
Хмельницкий – +21...+23
Луцк – +18...+20
Ровно – +18...+20
Житомир – +22...+24
Винница – +24...+26
Одесса – +30...+32
Николаев – +34...+36
Херсон – +36...+38
Симферополь – +35...+37
Кропивницкий – +29...+31
Черкассы – +29...+31
Чернигов – +26...+28
Сумы – +30 ... +32
Полтава – +31...+33
Днепр – +31...+33
Запорожье – +36...+38
Донецк – +35...+37
Луганск – +36...+38
Харьков – +36...+38
Киев – +27...+29