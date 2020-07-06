Погода в Украине во вторник, 7 июля, будет очень разнообразной в разных уголках государства. Повлияет на это многообразие атмосферный фронт. Он принесет сильные дожди в западные регионы, а вот восточные – и дальше будут изнывать от сильной жары.

Кроме того, из-за больших температурных контрастов в зоне атмосферного фронта синоптик Наталья Диденко предупреждает о вероятности образования смерчей. Об этом она пишет на своей странице в фейсбук.

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Атмосферный фронт, связанный с циклоном Verena, прорвется к нам с дождями и грозами. Дожди в большинстве областей Украины могут переходить – внимание – в сильные ливни, а во время гроз возможны шквалы и град. Учитывая чрезвычайные контрасты в зоне фронта, от +18 до +38 градусов, есть вероятность смерчей!

– подчеркивает она.

Тем временем на Востоке и в некоторых южных регионах будет преобладать сухая и жаркая погода.

Жарче всего будет в Запорожской, Луганской, Харьковской и Николаевской областях. Там столбики термометров поднимутся до отметок в +36...+38 градусов.

Самой низкой температура воздуха будет на Львовщине. Всего +17...+19 градусов.

Обратите внимание! 7 июля в западных областях грозы, порывы ветра 15–20 метров в секунду, ночью и утром значительные дожди; днем в северных, центральных, Одесской и Николаевской областях – грозы, в отдельных районах сильные ливни, град и шквалы 17–22 метра в секунду. Тем временем в восточных, южных, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Ветер будет северо-западный, 7–12 метров в секунду.

В Киеве днем тоже будет дождливо, но температура воздуха будет держаться на уровне +27...+29 градусов.

Прогноз погоды на вторник, 7 июля, в городах Украины:

Ужгород – +18...+20

Львов – +17...+19

Ивано-Франковск – +18...+20

Тернополь – +18...+20

Черновцы – +18...+20

Хмельницкий – +21...+23

Луцк – +18...+20

Ровно – +18...+20

Житомир – +22...+24

Винница – +24...+26

Одесса – +30...+32

Николаев – +34...+36

Херсон – +36...+38

Симферополь – +35...+37

Кропивницкий – +29...+31

Черкассы – +29...+31

Чернигов – +26...+28

Сумы – +30 ... +32

Полтава – +31...+33

Днепр – +31...+33

Запорожье – +36...+38

Донецк – +35...+37

Луганск – +36...+38

Харьков – +36...+38

Киев – +27...+29



Прогноз погоды на вторник, 7 июля, от Укргидрометцентра