В Украине началась календарная осень, так что теперь она будет ощутима и в воздухе. Жара спадет, однако на улице все еще будет тепло.
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Какая будет погода в Украине 7 сентября
В четверг ожидается переменная облачность, но без осадков. Днем в Донецкой и Луганской областях местами пройдут небольшие кратковременные дожди.
Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 метров в секунду.
Существенно температура снизится ночью – до +10…+15, на северо-востоке страны ожидают +7…+12, а в южных регионах – +14…+19. Днем все еще будет тепло, однако невероятной жары не ожидается: днем +20...+25, а на Юге – +23...+28.
В то же время в Карпатах ночью будет +5…+10, а днем +16…+21.
Какая будет погода в столице и области
В Киевской области тоже переменная облачность, без осадков. Ветер также северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью +14...+12 градусов, днем +22...+24 градуса. В Киеве ночью +12...+14 градусов, днем +24...+26 градусов.
Погода в областных центрах
- Киев +24...+24
- Ужгород +24...+26
- Львов +23...+25
- Ивано-Франковск +21...+23
- Тернополь +22...+24
- Черновцы +21...+23
- Хмельницкий +23...+25
- Луцк +22...+24
- Ровно +22...+24
- Житомир +22...+24
- Винница +23...+25
- Одесса +25..+27
- Николаев +25...+27
- Херсон +25...+27
- Симферополь +25...+27
- Кропивницкий +24...+26
- Черкассы +23...+25
- Чернигов +21...+23
- Сумы +19...+21
- Полтава +21...+23
- Днепр +23...+25
- Запорожье +24...+26
- Донецк +22...+24
- Луганск +22…+24
- Харьков +21…+23
Прогноз согласовал Украину на 7 сентября / Укргидрометцентр