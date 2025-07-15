Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине 16 июля?

На территории Украины в среду будет колебание давления и влажности в западных областях. В день циклон распространится на Житомирскую, Винницкую и Киевскую области. Сухая жаркая воздушная масса из южных широт накроет всю страну, кроме Запада.

Синоптики рассказывают, что солнце в этот день иногда будет прятаться за облаками. В западных областях, а также на Житомирщине, Винницкой и Киевской области могут пройти кратковременные дожди, местами с грозами. Значительные ливни могут пройти на Закарпатье и Прикарпатье. На остальной территории осадков не прогнозируется.

16 июля ветер будет преимущественно северо-западный 5 – 10 метров в секунду. Ночью температура воздуха будет достигать 15 – 20 градусов тепла, а на Юге и Востоке страны – от 18 до 23 градусов. Днем в западных областях ожидается 21 – 26 градусов тепла, в северных – +25...+30 градусов. На остальной территории в этот день синоптики прогнозируют от 29 до 34 градусов тепла. В южной части местами жара может достигать 35 – 37 градусов тепла.

Какая температура ожидается в крупных городах

  • Киев +27...+29;
  • Ужгород +23...+25;
  • Львов +21...+23;
  • Ивано-Франковск +23...+25;
  • Тернополь +23...+25;
  • Черновцы +23...+25;
  • Хмельницкий +23...+25;
  • Луцк +21...+23;
  • Ровно +21...+23;
  • Житомир +25...+27;
  • Винница +27...+29;
  • Одесса +31...33;
  • Николаев +33...+35;
  • Херсон +33...+35;
  • Симферополь +33...+35;
  • Кропивницкий +30...+32;
  • Черкассы +29...+31;
  • Чернигов +27...+29;
  • Сумы +27...+29;
  • Полтава +29...+31;
  • Днепр +31...+33;
  • Запорожье +33...+35;
  • Донецк +31...33;
  • Луганск +31...33;
  • Харьков +31...33.

Погода 16 июля

Прогноз погоды на 7 июля / Карта Укргидрометцентра