Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине 16 июля?

На территории Украины в среду будет колебание давления и влажности в западных областях. В день циклон распространится на Житомирскую, Винницкую и Киевскую области. Сухая жаркая воздушная масса из южных широт накроет всю страну, кроме Запада.

Синоптики рассказывают, что солнце в этот день иногда будет прятаться за облаками. В западных областях, а также на Житомирщине, Винницкой и Киевской области могут пройти кратковременные дожди, местами с грозами. Значительные ливни могут пройти на Закарпатье и Прикарпатье. На остальной территории осадков не прогнозируется.

16 июля ветер будет преимущественно северо-западный 5 – 10 метров в секунду. Ночью температура воздуха будет достигать 15 – 20 градусов тепла, а на Юге и Востоке страны – от 18 до 23 градусов. Днем в западных областях ожидается 21 – 26 градусов тепла, в северных – +25...+30 градусов. На остальной территории в этот день синоптики прогнозируют от 29 до 34 градусов тепла. В южной части местами жара может достигать 35 – 37 градусов тепла.

Какая температура ожидается в крупных городах

Киев +27...+29;

Ужгород +23...+25;

Львов +21...+23;

Ивано-Франковск +23...+25;

Тернополь +23...+25;

Черновцы +23...+25;

Хмельницкий +23...+25;

Луцк +21...+23;

Ровно +21...+23;

Житомир +25...+27;

Винница +27...+29;

Одесса +31...33;

Николаев +33...+35;

Херсон +33...+35;

Симферополь +33...+35;

Кропивницкий +30...+32;

Черкассы +29...+31;

Чернигов +27...+29;

Сумы +27...+29;

Полтава +29...+31;

Днепр +31...+33;

Запорожье +33...+35;

Донецк +31...33;

Луганск +31...33;

Харьков +31...33.

Прогноз погоды на 7 июля / Карта Укргидрометцентра