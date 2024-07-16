Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.
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Где возможны дожди и грозы
По данным синомптиков, ночью в северо-западной части, днем в западных, северных и Винницкой областях местами кратковременные дожди, грозы. На остальной территории без осадков.
Относительно температуры воздуха, то ночью ожидают 20 – 25 градусов тепла, а вот днем солнце пригреет до 35 – 39 градусов. Тогда как , в южных и Винницкой областях местами в южных и Винницкой областях чрезвычайная жара 40 градусов; в западных областях ночью 18 – 23 градусов, днем 29 – 34 градусов, местами сильная жара 35 – 37 градусов.
Погода в областных центрах
Киев +35...+37
Ужгород +32...+34
Львов +32...+33
Ивано-Франковск +32...+34
Тернополь +32...+34
Черновцы +31...+33
Хмельницкий +33...+35
Луцк +31...+33
Ровно +30...+32
Житомир +35...+37
Винница +37...+39
Одесса +35...+37
Николаев +38...+40
Херсон +38...+40
Симферополь +36...+38
Кропивницкий +37...+39
Черкассы +36...+38
Чернигов +34...+36
Сумы +33...+35
Полтава +36...+38
Днепр +37...+39
Запорожье +37...+39
Донецк +35...+37
Луганск +34...+36
Харьков +36...+38
Прогноз погоды на 16 июля в Украине / Скриншот с сайта Украинского гидрометцентра