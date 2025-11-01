Укр Рус
1 ноября, 15:48
3

Сильный туман ожидают в нескольких областях: погода в Украине на 2 ноября

Дарья Смородская

Погода в Украине в воскресенье, 2 ноября, будет облачной, но сухой. Прогнозируется, что днем на небе все же можно будет увидеть солнце.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода 2 ноября?

В воскресенье синоптики не прогнозируют осадки ни в одной области Украины. Ночью и утром ожидается туман видимостью 200 – 500 метров, однако его не будет в западных регионах и в Житомирской, Винницкой и Одесской областях. Поэтому украинцев предупреждают о первом (желтом) уровне опасности.

В этот день будет дуть преимущественно южный ветер силой 5 – 10 метров в секунду.

Ночью температура воздуха будет достигать 1 – 6 градусов тепла, а днем прогреется до +11...+16 градусов. Теплее будет на Закарпатье, Прикарпатье и юге Одесской области, где прогнозируется до 18 градусов тепла.

Какой будет температура в областных центрах?

  • Киев +10...+12;
  • Ужгород +11...+13;
  • Львов +15...+17;
  • Ивано-Франковск +16...+18;
  • Тернополь +13...+15;
  • Черновцы +13...+15;
  • Хмельницкий +11...+13;
  • Луцк +10...+12;
  • Ровно +11...+13;
  • Житомир +11...+13;
  • Винница +12...+14;
  • Одесса +14...+16;
  • Николаев +13...+15;
  • Херсон +13...+15;
  • Симферополь +14...+16;
  • Кропивницкий +12...+14;
  • Черкассы +11...+13;
  • Чернигов +9...+11;
  • Сумы +12...+14;
  • Полтава +10...+12;
  • Днепр +11...+13;
  • Запорожье +13...+15;
  • Харьков +9...+11.


Погода на 2 ноября / Карта Укргидрометцентра

Какой будет погода в ближайшее время?

  • Потепление в Украине может быть в течение следующих дней. Прогнозируется температура в пределах нормы для начала ноября. В некоторых областях пригреет даже до 20 градусов тепла.

  • Погода будет меняться в течение месяца. Первый серьезный снег в Украине ожидается в конце ноября. Однако, скорее всего, он будет мокрым.

  • На днях на высокогорье Карпат выпало до 80 сантиметров снега, а температура опустилась до -3 градусов. Однако это не рекорд, ранее в Карпатах фиксировали и 8 градусов мороза.