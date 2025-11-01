Сильный туман ожидают в нескольких областях: погода в Украине на 2 ноября
Погода в Украине в воскресенье, 2 ноября, будет облачной, но сухой. Прогнозируется, что днем на небе все же можно будет увидеть солнце.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какой будет погода 2 ноября?
В воскресенье синоптики не прогнозируют осадки ни в одной области Украины. Ночью и утром ожидается туман видимостью 200 – 500 метров, однако его не будет в западных регионах и в Житомирской, Винницкой и Одесской областях. Поэтому украинцев предупреждают о первом (желтом) уровне опасности.
В этот день будет дуть преимущественно южный ветер силой 5 – 10 метров в секунду.
Ночью температура воздуха будет достигать 1 – 6 градусов тепла, а днем прогреется до +11...+16 градусов. Теплее будет на Закарпатье, Прикарпатье и юге Одесской области, где прогнозируется до 18 градусов тепла.
Какой будет температура в областных центрах?
- Киев +10...+12;
- Ужгород +11...+13;
- Львов +15...+17;
- Ивано-Франковск +16...+18;
- Тернополь +13...+15;
- Черновцы +13...+15;
- Хмельницкий +11...+13;
- Луцк +10...+12;
- Ровно +11...+13;
- Житомир +11...+13;
- Винница +12...+14;
- Одесса +14...+16;
- Николаев +13...+15;
- Херсон +13...+15;
- Симферополь +14...+16;
- Кропивницкий +12...+14;
- Черкассы +11...+13;
- Чернигов +9...+11;
- Сумы +12...+14;
- Полтава +10...+12;
- Днепр +11...+13;
- Запорожье +13...+15;
- Харьков +9...+11.
Погода на 2 ноября / Карта Укргидрометцентра
Какой будет погода в ближайшее время?
Потепление в Украине может быть в течение следующих дней. Прогнозируется температура в пределах нормы для начала ноября. В некоторых областях пригреет даже до 20 градусов тепла.
Погода будет меняться в течение месяца. Первый серьезный снег в Украине ожидается в конце ноября. Однако, скорее всего, он будет мокрым.
На днях на высокогорье Карпат выпало до 80 сантиметров снега, а температура опустилась до -3 градусов. Однако это не рекорд, ранее в Карпатах фиксировали и 8 градусов мороза.