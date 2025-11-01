Сильний туман очікують у кількох областях: погода в Україні на 2 листопада
Погода в Україні в неділю, 2 листопада, буде хмарною, але сухою. Прогнозується, що вдень на небі все ж можна буде побачити сонце.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Якою буде погода 2 листопада?
У неділю синоптики не прогнозують опади в жодній області України. Вночі та зранку очікується туман видимістю 200 – 500 метрів, однак його не буде в західних регіонах і в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях. Через це українців попереджають про перший (жовтий) рівень небезпечності.
Цього дня дутиме переважно південний вітер силою 5 – 10 метрів за секунду.
Уночі температура повітря сягатиме 1 – 6 градусів тепла, а вдень прогріється до +11…+16 градусів. Тепліше буде на Закарпатті, Прикарпатті та півдні Одещини, де прогнозується до 18 градусів тепла.
Якою буде температура в обласних центрах?
- Київ +10...+12;
- Ужгород +11...+13;
- Львів +15...+17;
- Івано-Франківськ +16...+18;
- Тернопіль +13...+15;
- Чернівці +13...+15;
- Хмельницький +11...+13;
- Луцьк +10...+12;
- Рівне +11...+13;
- Житомир +11...+13;
- Вінниця +12...+14;
- Одеса +14...+16;
- Миколаїв +13...+15;
- Херсон +13...+15;
- Сімферополь +14...+16;
- Кропивницький +12...+14;
- Черкаси +11...+13;
- Чернігів +9...+11;
- Суми +12...+14;
- Полтава +10...+12;
- Дніпро +11...+13;
- Запоріжжя +13...+15;
- Харків +9...+11.
Погода на 2 листопада / Карта Укргідрометцентру
Якою буде погода найближчим часом?
Потепління в Україні може бути протягом наступних днів. Прогнозується температура в межах норми для початку листопада. У деяких областях пригріє навіть до 20 градусів тепла.
Погода змінюватиметься протягом місяця. Перший серйозний сніг в Україні очікується наприкінці листопада. Однак, швидше за все, він буде мокрим.
Днями на високогір'ї Карпат випало до 80 сантиметрів снігу, а температура опустилася до -3 градусів. Однак це не рекорд, раніше в Карпатах фіксували й 8 градусів морозу.