На остальной территории – осадков не будет. Температура воздуха в большинстве областей, кроме Востока, будет на несколько градусов теплее, чем накануне, 19 февраля.

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Какой будет погода в регионах

Небольшой мокрый снег и дождь прогнозируют на Западе страны, а также на Житомирщине, днем – в Винницкой, Киевской и Черниговской областях. В остальных областях – осадков не будет.

Ветер преимущественно южный, ориентировочно 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью 1 – 6 градусов мороза, в восточных областях – до 9 градусов мороза, днем – от 2 градусов мороза до 3 тепла. На юге страны – до 6 градусов тепла, в западных областях ночью около нуля, днем 3 – 8 градусов тепла,

– объяснили синоптики.

В Киевской области ночью осадков не прогнозируют, днем – небольшой мокрый снег и дождь. Ветер южный, также ориентировочно 5 – 10 метров в секунду.

"Температура ночью 1 – 6 градуса мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла", – рассказали синоптики.

В столице Украины будет ночью 2 – 4 градуса мороза, днем 0 – 2 тепла.

Какой будет погода в городах Украины

Киев – 0...+2

Ужгород – +7...+9

Львов – +6...+8

Ивано-Франковск – +6...+8

Тернополь – +5...+7

Черновцы – +5...+7

Хмельницкий – +5...+7

Луцк – +6...+8

Ровно – +5...+7

Житомир – +1...+3

Винница – +2...+4

Одесса – +4...+6

Николаев – +3...+5

Херсон – +4...+6

Симферополь – +5...+7

Кропивницкий – +2...+4

Черкассы – 0...+2

Чернигов – 0...+2

Сумы – 0...+2

Полтава – +1...+3

Днепр – +2...+4

Запорожье – +2...+4

Донецк – 0...+2

Луганск – 0...-2

Харьков – 0...+2



Прогноз погоды на 20 февраля 2024 года / Укргидрометцентр