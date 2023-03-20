Лишь на Юге и Востоке государства 21 марта и дальше будет светить солнце, которое иногда за собой будут прятать тучи. При этом по всей Украине порывы ветра могут быть от 5 до 10 метров в секунду, что характеризуется умеренным и свежим ветром.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра

Также 21 марта температура воздуха будет достаточно теплой. Зима уже отступила, так что даже ночью столбики термометра не будут опускаться ниже нуля, а днем – ниже +10.

Так, на Западе Украины следует ожидать температуру за окном в пределах +10…+14. Вместе с этим, кроме небольших осадков, будет облачно с прояснениями. На Севере погода будет похожей: температура от +11 до +14, облачное с прояснениями небо и несущественные осадки. Лишь столицу дождь обойдет стороной.

На Востоке же будет немного холоднее, однако незаметно, в пределах пары градусов. Так, минимально украинцам там стоит ожидать +9, максимально же воздух прогреется до +13. Такой же будет погода и на Юге Украины, при этом холоднее всего в регионе будет в Одесской области. Там столбики термометра 21 марта будут показывать от +9 до +11.

Погода в крупнейших городах Украины 21 марта

Киев – +11...+13

Ужгород – +12...+14

Львов – +11...+13

Ивано-Франковск – +11...+13

Тернополь – +11...+13

Черновцы – +11...+13

Хмельницкий – +11...+13

Луцк – +11...+13

Ровно – +10...+12

Житомир – +11...+13

Винница – +12...+14

Одесса – +9...+11

Николаев – +11...+13

Херсон – +11...+13

Симферополь – +11...+13

Кропивницкий – +11...+13

Черкассы – +11...+13

Чернигов – +12...+14

Сумы – +11...+13

Полтава – +11...+13

Днепр – +10...+12

Запорожье – +11...+13

Донецк – +9...+11

Луганск – +10...+12

Харьков – +10...+12



Прогноз погоды на 21 марта / Карта Укргидрометцентра