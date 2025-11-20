В одной части Украины мокрый снег, в другой неожиданно +21: прогноз погоды на 21 ноября

В пятницу, 21 ноября, на большинстве территории Украины ожидаются осадки, а еще усилится ветер. В то же время в нескольких регионах ожидается неожиданно теплая погода до +21.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода 21 ноября?

Синоптики рассказали, что погоду в большинстве областей будут определять атмосферные фронты.

Поэтому ночью по Украине пройдут небольшие, а днем умеренные дожди. На крайнем западе страны они будут с мокрым снегом.

Без осадков день ожидается только в юго-восточной части.

Ночью и утром, кроме юга, местами будут наблюдаться туманы. А ветер будет дуть со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

В западных областях ночью прогнозируют нулевую температуру, а днем – +2 – +7.

В северных и Винницкой областях ночью будет +1 – +6, днем – +5 – +10.

На остальной территории ночная температура составит +6 – +11, дневная – +13 – +18°, а в Крыму даже до +21.

Какой будет температура в областных центрах?

Киев +6...+8;

Ужгород +6...+8;

Львов +4...+6;

Ивано-Франковск +4...+6;

Тернополь +4...+6;

Черновцы +4...+6;

Хмельницкий +4...+6;

Луцк +4...+6;

Ровно +4...+6;

Житомир +7...+9;

Винница +7...+9;

Одесса +17...+19;

Николаев +17...+19;

Херсон +17...+19;

Симферополь +18...+20;

Кропивницкий +15...+17;

Черкассы +13...+15;

Чернигов +7...+9;

Сумы +11...+13;

Полтава +13...+15;

Днепр +15...+17;

Запорожье +17...+19;

Донецк +15...+17;

Луганск +12...+14;

Харьков +13...+15.

Прогноз погоды на 21 ноября / Карта Укргидрометцентра

