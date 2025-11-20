Укр Рус
В одній частині Україні мокрий сніг, в іншій неочікувано +21: прогноз погоди на 21 листопада
20 листопада, 16:42
В одній частині Україні мокрий сніг, в іншій неочікувано +21: прогноз погоди на 21 листопада

Софія Рожик

У п'ятницю, 21 листопада, на більшості території України очікуються опади, а ще посилиться вітер. Водночас у кількох регіонах очікується неочікувано тепла погода до +21.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода 21 листопада?

Синоптики розповіли, що погоду у більшості областей визначатимуть атмосферні фронти.

Тому вночі по Україні пройдуть невеликі, а вдень помірні дощі. На крайньому заході країни вони будуть з мокрим снігом.

Без опадів день очікується лише у південно-східній частині.

Вночі та вранці, крім півдня, місцями спостерігатимуться тумани. А вітер дутиме зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. 

У західних областях вночі прогнозують нульову температуру, а вдень – +2 – +7.

У північних та Вінницькій областях вночі буде +1 – +6, вдень – +5 – +10.

На решті території нічна температура становитиме +6 – +11, денна – +13 – +18°, а у Криму навіть до +21.

Якою буде температура в обласних центрах?

  • Київ +6...+8;
  • Ужгород +6...+8;
  • Львів +4...+6;
  • Івано-Франківськ +4...+6;
  • Тернопіль +4...+6;
  • Чернівці +4...+6;
  • Хмельницький +4...+6;
  • Луцьк +4...+6;
  • Рівне +4...+6;
  • Житомир +7...+9;
  • Вінниця +7...+9;
  • Одеса +17...+19;
  • Миколаїв +17...+19;
  • Херсон +17...+19;
  • Сімферополь +18...+20;
  • Кропивницький +15...+17;
  • Черкаси +13...+15;
  • Чернігів +7...+9;
  • Суми +11...+13;
  • Полтава +13...+15;
  • Дніпро +15...+17;
  • Запоріжжя +17...+19;
  • Донецьк +15...+17;
  • Луганськ +12...+14;
  • Харків +13...+15.

Прогноз погоди на 21 листопада / Карта Укргідрометцентру

Погода в Україні останні новини

  • Раніше синоптики уже повідомляли, що з 21 листопада в західних областях України очікуються дощі з мокрим снігом. Та погодні умови наразі не стануть причиною утворення стійкого снігового покриву найближчим часом.

  • Днями зима уже завітала на прикордоння Львівщині, там фіксували зниження температури. У мережі показували засніжені краєвиди.

  • Схожими кадрами ділилися й з Прикарпаття.