Именно западные регионы будут первыми принимать атмосферный фронт, который и ослабит жару. Уже к вечеру осадки и прохлада дойдут и до Севера.
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Жара так и останется на большей части территории
Синоптик Наталья Диденко отметила, что воздух на Западе посвежеет до +23...+28 градусов. На Закарпатье 23 июля были максимальные температуры +35...+37 градусов. А уже 24 июля они упадут до +30 градусов.
В большинстве же областей Украины в воскресенье стоит ждать в течение дня +27...+32 градуса. Это значит, что жара будет.
Прохлада не остановится на Западе
Атмосферный фронт принесет дожди, местами с грозами поначалу в западные регионы. Но к вечеру осадки распространятся на Север, кроме Сумщины.
Также будет дождь в Винницкой, части Одесской и Черкасской областей. Дожди локально возможны и в Луганской области.
Везде в остальных частях будет сухо и солнечно. Ветер юго-западный, небольшой или умеренный, во время гроз возможны сильные порывы.
Погода в Киеве
В Киеве 24 июля должно быть жарким днем. Ожидаются температуры до +30…+32 градуса.
Дождь с грозой может быть во второй половине дня или к вечеру.
Прогноз погоды в городах Украины на 24 июля
Ужгород – +29...+31
Львов – +25...+27
Ивано-Франковск – +24...+26
Тернополь – +24...+26
Черновцы – +27...+29
Хмельницкий – +24...+26
Луцк – +24...+26
Ровно – +24...+26
Житомир – +25...+27
Винница – +26...+28
Одесса – +30...+32
Николаев – +31...+33
Херсон – +30...+32
Симферополь – +27...+29
Кропивницкий – +29...+31
Черкассы – +28...+30
Чернигов – +28...+30
Сумы – +27..+29
Полтава – +28...+30
Днепр – +29...+31
Запорожье – +30...+32
Донецк – +26...+28
Луганск – +25...+27
Харьков – +27...+29
Киев – +24...+26
Прогноз погоды на 24 июля / Фото Укргидрометцентра