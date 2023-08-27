Похолодание ожидать не следует – дождь и жара в последние дни лета будут работать в тандеме. Именно поэтому следует поберечь голову, спрятав ее от беспощадных солнечных лучей.
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Какая будет погода в Украине 28 августа
Украинцы могут ожидать переменную облачность – также порадуют кратковременные осадки с грозами. Ожидать их можно ночью в северной части и днем на остальных территориях Украины – однако есть исключения. Животноводную влагу не увидят жители юго-западных регионов, Донбасса и Луганщины.
Температура по Украине будет относительно одинаковой. Ночью отметка термометра остановится на 17-22 градусах, днем же будет достигать 31 – 36 градусов. Немного прохладнее будет в восточных областях и Сумской области. Там можно рассчитывать на 25 – 30 градусов днем.
Погода в столице 28 августа
Температура по области ночью будет достигать 17 – 22 градусов, днем же не превысит невероятные 31 – 36 градусов. Жители столицы могут рассчитывать на 20 – 22 градуса ночью и 33 – 35 градусов днем.
Погода в областных центрах
- Киев +33...+35
- Ужгород +33...+35
- Львов +31...+33
- Ивано-Франковск +33...+35
- Тернополь +33...+35
- Черновцы +34...+36
- Хмельницкий +33...+35
- Луцк +32...+34
- Ровно +31...+33
- Житомир +33...+35
- Винница +33...+35
- Одесса +34...+36
- Николаев +34...+36
- Херсон +33...+35
- Симферополь +33...+35
- Кропивницкий +33...+35
- Черкассы +33...+35
- Чернигов +31...+35
- Сумы +27...+29
- Полтава +31...+33
- Днепр +31...+33
- Запорожье +32...+34
- Донецк +29...+31
- Луганск +29…+31
- Харьков +27…+29
Погода в Украине 28 августа / Скриншот с сайта Укргидрометцентра