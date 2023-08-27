Похолодание ожидать не следует – дождь и жара в последние дни лета будут работать в тандеме. Именно поэтому следует поберечь голову, спрятав ее от беспощадных солнечных лучей.

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Какая будет погода в Украине 28 августа

Украинцы могут ожидать переменную облачность – также порадуют кратковременные осадки с грозами. Ожидать их можно ночью в северной части и днем на остальных территориях Украины – однако есть исключения. Животноводную влагу не увидят жители юго-западных регионов, Донбасса и Луганщины.

Температура по Украине будет относительно одинаковой. Ночью отметка термометра остановится на 17-22 градусах, днем же будет достигать 31 – 36 градусов. Немного прохладнее будет в восточных областях и Сумской области. Там можно рассчитывать на 25 – 30 градусов днем.

Погода в столице 28 августа

Киевлянам также следует ожидать переменную облачность – местами возможен кратковременный дождь с грозами. Ветер будет совсем непостоянный – его направление будет меняться в течение дня. Следует ожидать 3 – 8 метров в секунду.

Температура по области ночью будет достигать 17 – 22 градусов, днем же не превысит невероятные 31 – 36 градусов. Жители столицы могут рассчитывать на 20 – 22 градуса ночью и 33 – 35 градусов днем.

Погода в областных центрах

Киев +33...+35

Ужгород +33...+35

Львов +31...+33

Ивано-Франковск +33...+35

Тернополь +33...+35

Черновцы +34...+36

Хмельницкий +33...+35

Луцк +32...+34

Ровно +31...+33

Житомир +33...+35

Винница +33...+35

Одесса +34...+36

Николаев +34...+36

Херсон +33...+35

Симферополь +33...+35

Кропивницкий +33...+35

Черкассы +33...+35

Чернигов +31...+35

Сумы +27...+29

Полтава +31...+33

Днепр +31...+33

Запорожье +32...+34

Донецк +29...+31

Луганск +29…+31

Харьков +27…+29

Погода в Украине 28 августа / Скриншот с сайта Укргидрометцентра