Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. В целом на выходные по всей Украине ожидается переменная облачность.
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Прогноз погоды на завтра
На юге, а также в Запорожской, Кировоградской, Хмельницкой, Черновицкой и Днепропетровской областях температура воздуха ночью будет держаться на уровне +20...+22 градусов, а днем поднимется до +30...+33 градусов.
В северных, центральных и восточных регионах ночью прогнозируется +15...+18 градусов. Днем в этих регионах также будет жарко - до +29...+31 градусов. В западных областях температура составит +27...+29 градусов.
Какой будет погода в областных центрах
Киев +29...+31,
Ужгород +28...+30,
Львов +27...+29,
Ивано-Франковск +27...+29,
Тернополь +28...+30,
Черновцы +29...+31,
Хмельницкий +29...+31,
Луцк +28...+30,
Ровно +29...+30,
Житомир +29...+31,
Винница +29...+31,
Одесса +28...+30,
Николаев +30...+32,
Херсон +30...+32,
Симферополь +29...+31,
Кропивницкий +29...+31,
Черкассы +28...+30,
Чернигов +29...+31,
Сумы +28...+30,
Полтава +28...+30,
Днепр +29...+31,
Запорожье +29...+31,
Донецк +28...+30,
Луганск +27...+29,
Харьков +28...+30.
Прогноз погоды на 29 июня / Скриншот с сайта Укргидрометцентра