Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. В целом на выходные по всей Украине ожидается переменная облачность.

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Прогноз погоды на завтра

На юге, а также в Запорожской, Кировоградской, Хмельницкой, Черновицкой и Днепропетровской областях температура воздуха ночью будет держаться на уровне +20...+22 градусов, а днем поднимется до +30...+33 градусов.

В северных, центральных и восточных регионах ночью прогнозируется +15...+18 градусов. Днем в этих регионах также будет жарко - до +29...+31 градусов. В западных областях температура составит +27...+29 градусов.

Какой будет погода в областных центрах

Киев +29...+31,

Ужгород +28...+30,

Львов +27...+29,

Ивано-Франковск +27...+29,

Тернополь +28...+30,

Черновцы +29...+31,

Хмельницкий +29...+31,

Луцк +28...+30,

Ровно +29...+30,

Житомир +29...+31,

Винница +29...+31,

Одесса +28...+30,

Николаев +30...+32,

Херсон +30...+32,

Симферополь +29...+31,

Кропивницкий +29...+31,

Черкассы +28...+30,

Чернигов +29...+31,

Сумы +28...+30,

Полтава +28...+30,

Днепр +29...+31,

Запорожье +29...+31,

Донецк +28...+30,

Луганск +27...+29,

Харьков +28...+30.



Прогноз погоды на 29 июня / Скриншот с сайта Укргидрометцентра