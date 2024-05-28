Впрочем, несмотря на дожди, синоптики прогнозируют теплую погоду. Несколько прохладнее будет на Юге, где столбики термометров не поднимутся выше +21 градуса.

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Какой будет погода 29 мая

Как прогнозируют синоптики, почти всю Украину ночью и днем накроют дожди, местами – с грозами. Без существенных осадков будет на Севере, а также в Ровенской и Волынской областях. В то же время на Житомирщине местами могут наблюдаться кратковременные дожди.

Несмотря на осадки, температура воздуха будет теплой. Почти на всей территории страны прогнозируют от +22 до +28 градусов. Прохладнее будет в южных областях, а также в Крыму, где температура воздуха будет достигать +19...+23 градусов.

Ночью синоптики прогнозируют от +12 до +17 градусов тепла, лишь на Западе будет прохладнее – +9...+14 градусов. На высокогорье Карпат – от +13 до +18.

По прогнозам синоптиков, ветер в среду, 29 мая, будет восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Какая температура в областных центрах

Киев – +24...+26,

Ужгород – +24...+26,

Львов – +24...+26,

Ивано-Франковск – +21...+23,

Тернополь – +23...+25,

Черновцы – +20...+22,

Хмельницкий – +24...+26,

Луцк – +26...+28,

Ровно – +26...+28,

Житомир – +25...+27,

Винница – +22...+24,

Одесса – +18...+20,

Николаев – +19...+21,

Херсон – +19...+21,

Симферополь – +21...+23,

Кропивницкий – +21...+23,

Черкассы – +24...+26,

Чернигов – +26...+28,

Сумы – +27...+29,

Полтава – +25...+27,

Днепр – +25...+27,

Запорожье – +22...+24,

Донецк – +25...+27,

Луганск – +27...+29,

Харьков – +26...+28.



Прогноз погоды в Украине на 29 мая 2024 года / Карта Укргидрометцентра

Пожарная опасность

Несмотря на осадки, в среду, 29 мая, в Украине предупреждают о пожарной опасности почти на всей территории страны. Так, предупреждение не распространяется только на Закарпатскую, Ивано-Франковскую и Запорожскую области.



Пожарная опасность 29 мая / Карта Укргидрометцентра