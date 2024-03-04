Небо над Украиной будет покрыто облаками, однако солнце будет пробиваться сквозь облака. На Западе Украины пройдет небольшой дождь, однако на остальной территории осадков не будет.

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Какой будет погода в Украине

Осадки в западных областях будут в виде мокрого снега с дождем. Синоптики прогнозируют, что ветер южно – восточный, восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью будет +3 градусов тепла до -2 градусов мороза; днем столбики термометра покажут +5...+10 градусов тепла, в западных областях, на юге Одесской области и в Крыму +11...+16 градусов.

Какой будет погода на Киевщине

В столице и области также будет облачно с прояснениями, без осадков️. Синоптики прогнозируют, что ветер южно – восточный ️, 5 – 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет от +3 тепла до -2 мороза, днем +5...+10 градусов тепла. В Киеве ночью около 0, днем +7...+9 градусов тепла.

Какой будет погода в областных центрах

Киев – +8...+10

Ужгород – +14...+16

Львов – +13...+15

Ивано-Франковск – +13...+15

Тернополь – +13...+15

Черновцы – +12...+14

Хмельницкий – +12...+14

Луцк – +13...+15

Ровно – +12...+14

Житомир – +8...+10

Винница – +8...+10

Одесса – +7...+9

Николаев – +7...+9

Херсон – +9...+11

Симферополь – +13...+15

Кропивницкий – +9...+11

Черкассы – +8...+10

Чернигов – +6...+8

Сумы – +6...+8

Полтава – +6...+8

Днепр – +8...+10

Запорожье – +9...+11

Донецк – +7...+9

Луганск – +5...+7

Харьков – +6...+8



Прогноз погоды на 5 марта / Укргидрометцентр