Небо над Украиной будет покрыто облаками, однако солнце будет пробиваться сквозь облака. На Западе Украины пройдет небольшой дождь, однако на остальной территории осадков не будет.

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Какой будет погода в Украине

Осадки в западных областях будут в виде мокрого снега с дождем. Синоптики прогнозируют, что ветер южно – восточный, восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью будет +3 градусов тепла до -2 градусов мороза; днем столбики термометра покажут +5...+10 градусов тепла, в западных областях, на юге Одесской области и в Крыму +11...+16 градусов.

Какой будет погода на Киевщине

В столице и области также будет облачно с прояснениями, без осадков️. Синоптики прогнозируют, что ветер южно – восточный ️, 5 – 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет от +3 тепла до -2 мороза, днем +5...+10 градусов тепла. В Киеве ночью около 0, днем +7...+9 градусов тепла.

Какой будет погода в областных центрах

  • Киев – +8...+10
  • Ужгород – +14...+16
  • Львов – +13...+15
  • Ивано-Франковск – +13...+15
  • Тернополь – +13...+15
  • Черновцы – +12...+14
  • Хмельницкий – +12...+14
  • Луцк – +13...+15
  • Ровно – +12...+14
  • Житомир – +8...+10
  • Винница – +8...+10
  • Одесса – +7...+9
  • Николаев – +7...+9
  • Херсон – +9...+11
  • Симферополь – +13...+15
  • Кропивницкий – +9...+11
  • Черкассы – +8...+10
  • Чернигов – +6...+8
  • Сумы – +6...+8
  • Полтава – +6...+8
  • Днепр – +8...+10
  • Запорожье – +9...+11
  • Донецк – +7...+9
  • Луганск – +5...+7
  • Харьков – +6...+8

Прогноз погоды 5 марта
Прогноз погоды на 5 марта / Укргидрометцентр