Небо над Украиной будет покрыто облаками, однако солнце будет пробиваться сквозь облака. На Западе Украины пройдет небольшой дождь, однако на остальной территории осадков не будет.
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Какой будет погода в Украине
Осадки в западных областях будут в виде мокрого снега с дождем. Синоптики прогнозируют, что ветер южно – восточный, восточный, 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью будет +3 градусов тепла до -2 градусов мороза; днем столбики термометра покажут +5...+10 градусов тепла, в западных областях, на юге Одесской области и в Крыму +11...+16 градусов.
Какой будет погода на Киевщине
В столице и области также будет облачно с прояснениями, без осадков️. Синоптики прогнозируют, что ветер южно – восточный ️, 5 – 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью будет от +3 тепла до -2 мороза, днем +5...+10 градусов тепла. В Киеве ночью около 0, днем +7...+9 градусов тепла.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев – +8...+10
- Ужгород – +14...+16
- Львов – +13...+15
- Ивано-Франковск – +13...+15
- Тернополь – +13...+15
- Черновцы – +12...+14
- Хмельницкий – +12...+14
- Луцк – +13...+15
- Ровно – +12...+14
- Житомир – +8...+10
- Винница – +8...+10
- Одесса – +7...+9
- Николаев – +7...+9
- Херсон – +9...+11
- Симферополь – +13...+15
- Кропивницкий – +9...+11
- Черкассы – +8...+10
- Чернигов – +6...+8
- Сумы – +6...+8
- Полтава – +6...+8
- Днепр – +8...+10
- Запорожье – +9...+11
- Донецк – +7...+9
- Луганск – +5...+7
- Харьков – +6...+8
Прогноз погоды на 5 марта / Укргидрометцентр