Погода на выходных

На всей территории страны днем на выходных будет царить жаркая погода – +27…+30 °С. В среднем на градус жарче ожидается в Одесской, Николаевской и Черкасской областях. К счастью, ночью от зноя можно будет немного передохнуть. Так, в западных областях термометры покажут +16…+19 °С, в Центре и на Юге – +14…+16 °С, на Севере и в восточных регионах – +11…+15 °С.

В субботу в Ровненской, Волынской, Львовской, Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской областях, а также на Закарпатье ожидаются грозы. На прогулку, шопинг или встречу стоит захватить зонт, поскольку ненастье может затянуться на целый день. В воскресенье дожди придут в Житомирскую и Винницкую области. На остальной территории страны в субботу и воскресенье будет ярко светить солнце, поэтому тщательно защищайтесь от него головными уборами, одеждой из легких натуральных тканей и косметическими средствами с SPF (не ниже 50). Также не забывайте о водном балансе – активно пейте обычную воду (не менее 2 л в день) и сезонные компоты.

Аллергопрогноз

Защитные маски все еще понадобятся аллергикам – в Украине сохраняется высокая концентрация пыльцы луговых трав в воздухе. Рекомендуем принимать душ и стирать одежду после каждой прогулки и по возможности установить в доме один из современных бризеров.

Погода в понедельник

4 июня дожди и грозы ожидаются в южных областях Украины (кроме Херсонской), а также в Центре, на Севере и Востоке (за исключением Луганской области). Термометры при этом покажут до +31…+32 °С днем и +17…+20 °С ночью. В западных областях погода в начале недели будет жаркой и сухой – до +29…+31 °С днем и +17…+19 °С ночью.

Народные приметы и верования

Если в день Зосимы (2 июля) с утра шел дождь, наши предки готовились к затяжной непогоде. Считалось, что ливни могут идти несколько недель. Впрочем, если 3 июля, в день Мефодия, пауки активно плели паутину, ближайшие дни, наоборот, должны были быть теплыми и ясными.