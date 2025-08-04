Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине 5 августа?

Во вторник, 5 августа, ветер будет преимущественно северо-западный, порывы которого будут достигать от 5 до 10 метров в секунду.

Температура в южной части ночью +18 – +23, днем +30 – +34; на остальной территории ночью будет 14 – 19 градусов тепла, днем 24 – 29 градусов тепла.

В Карпатах ожидается небольшой дождь, ночью и утром местами туман. Температура ночью будет 8 – 13 градусов тепла, днем +18 – +23.

Какой будет температура в областных центрах?

  • Киев +26...+28;
  • Ужгород +25...+27;
  • Львов +23...+25;
  • Ивано-Франковск +23...+29;
  • Тернополь +23...+25;
  • Черновцы +23...+25;
  • Хмельницкий +23...+25;
  • Луцк +23...+25;
  • Ровно +23...+25;
  • Житомир +26...+28;
  • Винница +28...+30;
  • Одесса +31...+33;
  • Николаев +31...+33;
  • Херсон +31...+33;
  • Симферополь +31...+33;
  • Кропивницкий +30...+32;
  • Черкассы +28...+30;
  • Чернигов +26...+28;
  • Сумы +26...+28;
  • Полтава +28...+30;
  • Днепр +30...+32;
  • Запорожье +30...+32;
  • Донецк +28...+30;
  • Луганск +28...+30;
  • Харьков +28...+30.


Погода в Украине на 5 августа / Карта Укргидрометцентр