Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также Во Львове прогнозируют туман, дожди и грозы: мэрия призывает жителей быть осмотрительными

Какой будет погода в Украине 5 августа?

Во вторник, 5 августа, ветер будет преимущественно северо-западный, порывы которого будут достигать от 5 до 10 метров в секунду.

Температура в южной части ночью +18 – +23, днем +30 – +34; на остальной территории ночью будет 14 – 19 градусов тепла, днем 24 – 29 градусов тепла.

В Карпатах ожидается небольшой дождь, ночью и утром местами туман. Температура ночью будет 8 – 13 градусов тепла, днем +18 – +23.

Какой будет температура в областных центрах?

Киев +26...+28;

Ужгород +25...+27;

Львов +23...+25;

Ивано-Франковск +23...+29;

Тернополь +23...+25;

Черновцы +23...+25;

Хмельницкий +23...+25;

Луцк +23...+25;

Ровно +23...+25;

Житомир +26...+28;

Винница +28...+30;

Одесса +31...+33;

Николаев +31...+33;

Херсон +31...+33;

Симферополь +31...+33;

Кропивницкий +30...+32;

Черкассы +28...+30;

Чернигов +26...+28;

Сумы +26...+28;

Полтава +28...+30;

Днепр +30...+32;

Запорожье +30...+32;

Донецк +28...+30;

Луганск +28...+30;

Харьков +28...+30.



Погода в Украине на 5 августа / Карта Укргидрометцентр