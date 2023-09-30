Погода, которая будет в воскресенье 1 октября, позволит и погулять, и отдохнуть на природе. Станет немного прохладнее, но не настолько, чтобы провести дома воскресный день.

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Какая будет погода в Украине 1 октября

В северных, Винницкой, ночью и в западных областях облачно с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь. На остальной территории прогнозируют небольшую облачность и без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 5 – 10 метров в секунду, в западных областях местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью +9…+14 градусов, на побережье морей и в Крыму +15…+20 градусов; днем в западных и северных областях +16...+21 градусов, на остальной территории +22...+27 градусов.

Погода в столице и области

В столичном регионе облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью будет +9...+14 градусов, днем +16...+21 градус. В Киеве ночью +12...+14 градусов, днем около +20 градусов.

Предупреждение о пожарной опасности

К сожалению, оно все еще актуально для нашей страны, потому что дождей было очень мало и земля очень сухая. Случайный окурок может уничтожить целый лес, помните об этом! Не курите в лесах, не сжигайте сухую стерню и, конечно, потушите костер, когда будете собираться домой после отдыха.

30 сентября – 3 октября в Украине кроме Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Пожарная опасность в Украине 1 октября / Укргидрометцентр

Погода в областных центрах

Киев +19...+21

Ужгород +18...+20

Львов +17...+19

Ивано-Франковск +17...+19

Тернополь +17...+19

Черновцы +17...+19

Хмельницкий +17...+19

Луцк +17...+19

Ровно +17...+19

Житомир +18...+20

Винница +22...+24

Одесса +25...+27

Николаев +25...+27

Херсон +25...+27

Симферополь +23...+25

Кропивницкий +22...+24

Черкассы +22...+24

Чернигов +18...+20

Сумы +18...+20

Полтава +22...+24

Днепр +22...+24

Запорожье +25...+27

Донецк +24...+26

Луганск +23...+25

Харьков +24...+26

Прогноз погоды в Украине на 1 октября / Укргидрометцентр