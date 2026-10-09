Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Какую погоду прогнозируют?

По данным синоптиков, в субботу, 10 октября, дожди пройдут только в восточных и юго-восточных областях. Там прогнозируются небольшие и умеренные осадки, тогда как на остальной территории будет сухо.

Ночью температура воздуха составит +4…+9 градусов. На юге и востоке страны будет теплее даже в ночные часы – в пределах +10…+15 градусов.

Днем столбики термометров в среднем поднимутся до +14…+19 градусов, а в южных областях потеплеет до +24 градусов.

Погода 10 октября 2026 года / Укргидрометцентр

В дальнейшем дожди прогнозируются в большинстве регионов. 11 и 12 октября умеренные, местами значительные осадки ожидаются во всех областях, за исключением восточных и южных областей, а также Днепропетровской области.

Погода 11 октября 2026 года / Укргидрометцентр

При этом ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +6…+13 градусов. Днем в основном будет +18…+24 градуса. В то же время в западных регионах, а в понедельник также в северных областях и в Винницкой области, воздух прогреется лишь до +11…+17 градусов.

Погода 12 октября 2026 года / Укргидрометцентр

Напомним, в выходные дни будет продолжаться атмосферная перестройка, а из Атлантики в Европу будут поступать циклоны. Из-за этого тепло "бабьего лета" немного ослабнет, но полностью еще не отступит.