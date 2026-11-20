Погода

По прогнозу Укргидрометцентра, сильные осадки накроют часть страны уже в пятницу.

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Где похолодает и будет мокрый снег?

Синоптики сообщили, что ночью 20 ноября в Закарпатье и Прикарпатье ожидаются сильные дожди. В Карпатах он будет с мокрым снегом. Там температура воздуха в течение суток будет держаться около 0 градусов.

Днем по всей территории страны будет преобладать умеренный дождь. Столбики термометров в ночные часы покажут +3...+10 градусов, а днем поднимутся до +10...+16 градусов. Только в северных регионах в дневные часы ожидается +2...+8 градусов.

Погода в Украине 20 ноября / Укргидрометцентр

В выходные дни характер погоды снова изменится. В течение 21 и 22 ноября области накроют небольшие дожди с мокрым снегом.

Погода в Украине 21 ноября / Укргидрометцентр

Если в субботу температурные показатели существенно не изменятся, то в воскресенье на большинстве территорий начнутся морозы от 0 до -6 градусов. Дневная температура в конце недели составит всего 0...+7 градусов, за исключением южных и восточных регионов, где воздух прогреется до +4...+10 градусов тепла.

Погода в Украине 22 ноября / Укргидрометцентр

Ранее сообщалось, что нетипичное для конца ноября тепло в Украине пойдет на спад т уже с 21 числа. В большинстве областей прогнозируется заметное похолодание, в том числе ночные морозы.