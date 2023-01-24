Холоднее всего будет на Донетчине – там прогнозируют сильные морозы. Теплее всего – на Закарпатье.
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Погода в регионах Украины
Погода на всей территории Украины будет колебаться от -6 до +5 градусов днем и от 0 до -11 градусов мороза ночью.
На Западе страны 25 января не будет сильного мороза – днем температура будет от -1 градуса до +1. Исключение только Закарпатская область – там в течение дня будет +3…+5 градусов, а ночью – 0…-2 градуса.
В Центре и на Севере Украина днем будет от -3 до +2 градусов. Ночью – от 0 до -7 градусов. Немного теплее будет на Юге – там днем температура будет от 0 до +5 градусов, ночью – от -1 до -4.
Холоднее всего будет на Востоке нашего государства. Там днем погода будет колебаться от 0 до -2, однако в Донецкой области – 4 – 6 градусов мороза.
Кроме того, синоптики предупредили, что иногда вероятно повышение уровня воды и затопления поймы и объявили об опасности. В частности:
- 23 – 26 января на участке Верхнего Днепра в пределах Черниговского района Черниговской области будет значительное затопление поймы, нарушение проезда в отдельных приречных селах вдоль Верхнего Днепра. Более того, там возможно затопление жилых домов в некоторых селах – прогнозируют 3 уровень опасности, то есть красный;
- 23 – 26 января на участке Десны Новгород-Северский – Макошино в Новгород-Северском, Корюковском районе Черниговской области будет постепенное повышение уровней воды на 2 – 8 сантиметра в сутки. Также – увеличение затопления поймы и нарушение проезда в населенных пунктах вдоль Десны. Кроме того, на притоке Десны реки Снов будет превышение опасной отметки перелива воды через дорогу в Корюковском районе Черниговской области. Там 2 уровень опасности, то есть оранжевый;
- 24 – 26 января на реках Припять, Выжовка и Стоход в Волынской области уровень воды будет подниматься на 1 – 5 сантиметров в сутки. Вода затопит приусадебные участки и сельскохозяйственные угодья в приречных селах Камень-Каширского и Ковельского районов – будет 1 уровень опасности, то есть желтый.
Погода в городах Украины
- Киев – 0...+2
- Ужгород – +3...+5
- Львов – -1...+1
- Ивано-Франковск – 0...+2
- Тернополь – -1...+1
- Черновцы – -1...+1
- Хмельницкий – -1...+1
- Луцк – 0...+2
- Ровно – 0...+2
- Житомир – 0...+2
- Винница – -1...1
- Одесса – 0...+2
- Николаев – +1...+3
- Херсон – +1...+3
- Симферополь – +3...+5
- Кропивницкий – -1...+1
- Черкассы – -1...+1
- Чернигов – 0...+2
- Суммы – 0...+2
- Полтава – -1...+1
- Днепр – 0...+2
- Запорожье – 0...+2
- Донецк – -6...-4
- Луганск – 0...+2
- Харьков – 0...+2
Погода в Украине 25 января / Скриншот из Укргидрометцентра