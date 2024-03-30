Прекрасную весеннюю погоду могут испортить только ветер. В частности, на Западе днем порывы могут достигать 15 – 20 метров в секунду.

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Какой будет погода 31 марта

Как прогнозируют синоптики, погода 31 марта порадует украинцев теплом. Так, днем будет солнечно, лишь иногда на небе появятся облака. Осадков на территории страны не прогнозируют.

В общем, погода будет теплой на Западе столбики термометров местами поднимутся до +26 градусов. В северных, восточных и центральных областях температура воздуха прогреется до +23 градусов. Прохладнее всего будет на Юге – там столбики термометров покажут не более +22 градусов, а в Одесской области – +15...+17 градусов.

Ветер, по прогнозу синоптиков преимущественно будет южный, 7 – 12 метров в секунду. Только в западных областях днем местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

Прогноз погоды в Киеве

Погода в Киеве, 31 марта, не будет отличаться от остальных регионов. В столице и области также будет малооблачно и тепло – до +23 градусов тепла.

Ветер будет иметь южное направление и будет достигать 7 – 12 метров в секунду.

Погода в областных центрах

Киев +21...+23,

Ужгород +24...+26,

Львов +24...+26,

Ивано-Франковск +24...+26,

Тернополь +22...+24,

Черновцы +24...+26,

Хмельницкий +21...+23,

Луцк +24...+26,

Ровно +22...+24,

Житомир +21...+23,

Винница +21...+23,

Одесса +15...+17,

Николаев +19...+21,

Херсон +20...+22,

Симферополь +20...+22,

Кропивницкий +20...+22,

Черкассы +20...+22,

Чернигов +20...+22,

Сумы +19...+21,

Полтава +19...+21,

Днепр +20...+22,

Запорожье +18...+20,

Донецк +21...+23,

Луганск +20...+22,

Харьков +20...+22.



Прогноз погоды в Украине на 31 марта / Карта Укргидрометцентра

Обратите внимание! В связи с потеплением в Карпатах сохраняется снеголавинная опасность. Так, 31 марта на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).