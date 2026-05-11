Грозы почти по всей Украине: прогноз погоды на 12 мая
Украину накроют майские дожди и грозы. Самая низкая температура, которая может быть днем, – это +14 градусов. А самая высокая – это +23 градуса.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Там предупредили о желтом уровне опасности.
Какой прогноз погоды в Украине на 12 мая?
Облачно с прояснениями. На Закарпатье и в Карпатах значительные дожди, днем на Правобережье умеренные дожди, грозы, местами шквалы 15 – 20 метров в секунду. На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно южный, 7 – 12 метров в секунду.
Температура ночью +8...+13 градусов; днем +18...+23, на крайнем западе страны +12...+17 градусов.
Какой будет погода в Киеве и области 12 мая?
Здесь также облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем дождь, гроза. Ветер южный, 7 – 12 метров на секунду, днем местами шквалы 15 – 20 метров на секунду.
Температура по области ночью +8...+13 градусов, днем +18...+23. В Киеве ночью +10...12, днем +20...+22 градуса.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Украине
12 мая на Закарпатье и в Карпатах значительные дожди, днем на Правобережье грозы, местами шквалы 15 – 20 метров в секунду. Объявлен I уровень опасности (желтый).
Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта,
– напомнили синоптики.
Где предупреждение в Украине на 12 мая / Укргидрометцентр
Погода в областных центрах
- Киев +20...+22
- Ужгород +15...+17
- Львов +14...+16
- Ивано-Франковск +19...+21
- Тернополь +19...+21
- Черновцы +19...+21
- Хмельницкий +19...+21
- Луцк +14...+16
- Ровно +17...+19
- Житомир +20...+22
- Винница +18...+20
- Одесса +18...+20
- Николаев +18...+20
- Херсон +20...+22
- Симферополь +20...+22
- Кропивницкий +21...+23
- Черкассы +21...+23
- Чернигов +20...+22
- Сумы +19...+21
- Полтава +21...+23
- Днепр +21...+23
- Запорожье +20...+22
- Донецк +21...+23
- Луганск +20...+22
- Харьков +20...+22
Прогноз погоды в Украине на 12 мая / Укргидрометцентр
Долго ли будет лить?
Синоптик Игорь Кибальчич предупредил: дожди будут почти всю неделю. В том числе и в выходные.