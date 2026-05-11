11 мая, 18:08
Грозы почти по всей Украине: прогноз погоды на 12 мая

Ирина Чеботникова

Украину накроют майские дожди и грозы. Самая низкая температура, которая может быть днем, – это +14 градусов. А самая высокая – это +23 градуса.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Там предупредили о желтом уровне опасности.

Какой прогноз погоды в Украине на 12 мая?

Облачно с прояснениями. На Закарпатье и в Карпатах значительные дожди, днем на Правобережье умеренные дожди, грозы, местами шквалы 15 – 20 метров в секунду. На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно южный, 7 – 12 метров в секунду.

Температура ночью +8...+13 градусов; днем +18...+23, на крайнем западе страны +12...+17 градусов.

Какой будет погода в Киеве и области 12 мая?

Здесь также облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем дождь, гроза. Ветер южный, 7 – 12 метров на секунду, днем местами шквалы 15 – 20 метров на секунду.

Температура по области ночью +8...+13 градусов, днем +18...+23. В Киеве ночью +10...12, днем +20...+22 градуса.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Украине

12 мая на Закарпатье и в Карпатах значительные дожди, днем на Правобережье грозы, местами шквалы 15 – 20 метров в секунду. Объявлен I уровень опасности (желтый).

Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта, 
– напомнили синоптики.


Где предупреждение в Украине на 12 мая / Укргидрометцентр

Погода в областных центрах

  • Киев +20...+22
  • Ужгород +15...+17
  • Львов +14...+16
  • Ивано-Франковск +19...+21
  • Тернополь +19...+21
  • Черновцы +19...+21
  • Хмельницкий +19...+21
  • Луцк +14...+16
  • Ровно +17...+19
  • Житомир +20...+22
  • Винница +18...+20
  • Одесса +18...+20
  • Николаев +18...+20
  • Херсон +20...+22
  • Симферополь +20...+22
  • Кропивницкий +21...+23
  • Черкассы +21...+23
  • Чернигов +20...+22
  • Сумы +19...+21
  • Полтава +21...+23
  • Днепр +21...+23
  • Запорожье +20...+22
  • Донецк +21...+23
  • Луганск +20...+22
  • Харьков +20...+22


Прогноз погоды в Украине на 12 мая / Укргидрометцентр

Важно! Если не нашли свой город в перечне, проверьте прогноз здесь. 24 Канал постоянно обновляет прогноз не только областных центров, но и большинства районов.

Долго ли будет лить?

Синоптик Игорь Кибальчич предупредил: дожди будут почти всю неделю. В том числе и в выходные.

