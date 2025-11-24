Мокрый снег, гололедица и дожди: прогноз погоды на 25 ноября

Погода в Украине во вторник, 25 ноября, будет облачной с прояснениями. В некоторых областях возможен небольшой дождь и мокрый снег.

Также прогнозируется гололедица на дорогах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода в Украине?

По данным синоптиков, в западных областях возможен небольшой дождь и мокрый снег. На остальной территории день пройдет без осадков. Ночью и утром в юго-восточной части страны местами возможен туман.

Ветер будет преимущественно юго-восточным со скоростью до 7 – 12 метров в секунду. В Карпатах, днем и в большинстве центральных и южных областей местами возможны порывы до 15 – 18 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +3 градусов тепла до -2 мороза, днем – +3...+8 градусов тепла. Тогда как на юге страны ночью столбики термометра будут показывать +1...+6 градусов тепла, днем – +8...+13 градусов, а в Крыму – до +17 градусов.

Какой будет температура в украинских городах?

Киев +6...+8;

Ужгород +6...+8;

Львов +4...+6;

Ивано-Франковск +5...+7;

Тернополь +5...+7;

Черновцы +5...+7;

Хмельницкий +5...+7;

Луцк +4...+6;

Ровно +4...+6;

Житомир +4...+6;

Винница +6...+8;

Одесса +10...+12;

Николаев +11...+13;

Херсон +11...+13;

Симферополь +12...+14;

Кропивницкий +7...+9;

Черкассы +6...+8;

Чернигов +5...+7;

Сумы +5...+7;

Полтава +6...+8;

Днепр +7...+9;

Запорожье +10...+12;

Донецк +8...+10;

Луганск +5...+7;

Харьков +5...+7.



Прогноз погоды в Украине на 25 ноября / Скриншот карты Укргидрометцентра

