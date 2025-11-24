Мокрий сніг, ожеледиця та дощі: прогноз погоди на 25 листопада
Погода в Україні у вівторок, 25 листопада, буде хмарною з проясненнями. У деяких областях можливий невеликий дощ та мокрий сніг.
Також прогнозується ожеледиця на дорогах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Якою буде погода в Україні?
За даними синоптиків, у західних областях можливий невеликий дощ та мокрий сніг. На решті території день мине без опадів. Вночі та вранці у південно-східній частині країни місцями можливий туман.
Вітер буде переважно південно-східним зі швидкістю до 7 – 12 метрів за секунду. У Карпатах, вдень і в більшості центральних та південних областей подекуди можливі пориви до 15 – 18 метрів за секунду.
Температура повітря вночі коливатиметься від +3 градусів тепла до -2 морозу, вдень – +3…+8 градусів тепла. Тоді як на півдні країни вночі стовпчики термометра показуватимуть +1..+6 градусів тепла, вдень – +8…+13 градусів, а в Криму – до +17 градусів.
Якою буде температура в українських містах?
Київ +6...+8;
Ужгород +6...+8;
Львів +4...+6;
Івано-Франківськ +5...+7;
Тернопіль +5...+7;
Чернівці +5...+7;
Хмельницький +5...+7;
Луцьк +4...+6;
Рівне +4...+6;
Житомир +4...+6;
Вінниця +6...+8;
Одеса +10...+12;
Миколаїв +11...+13;
Херсон +11...+13;
Сімферополь +12...+14;
Кропивницький +7...+9;
Черкаси +6...+8;
Чернігів +5...+7;
Суми +5...+7;
Полтава +6...+8;
Дніпро +7...+9;
Запоріжжя +10...+12;
Донецьк +8...+10;
Луганськ +5...+7;
Харків +5...+7.
Прогноз погоди в Україні на 25 листопада / Скриншот карти Укргідрометцентру
Якою буде погода в останній тиждень листопада?
За даними синоптиків, останній тиждень листопада буде характеризуватися аномально теплою та нестійкою погодою, з холодом і снігом на заході та дощами в інших регіонах. На початку тижня температура в західних областях коливатиметься в межах від -2 до +4 градусів, а в інших регіонах – від 0 до +16 градусів.
Також зазначається, що з 26 листопада в Україні очікується підвищення температури, морози тимчасово відійдуть. У західних областях температура вночі коливатиметься в межах від 1 до 4 градусів тепла.