В среду, 20 сентября, в Украине станет немного прохладнее, временами дождь. Впрочем, не стоит расстраиваться, ведь солнышко тоже выглянет. Любуйтесь осенней красотой, пока позволяет погода!
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Какая будет погода в Украине 20 сентября
В западных, северных, Винницкой, Черкасской, днем и в Одесской областях ожидаем кратковременные дожди, в Карпатах и Закарпатье днем местами с грозами; на остальной территории без осадков. Ветер южный, в западных областях западный, 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью +12...+17 градусов, в восточных и северо-восточных областях +8...+13 градусов; днем +19...+24 градуса, в восточных областях и южной части до +27 градусов.
Погода в столице и области
Там тоже будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Ветер южный, 5 – 10 метров в секунду.
Температура по области ночью +12...+17 градусов, днем +19...+24 градуса. В Киеве ночью +14...+16 градусов, днем +20...+22 градуса.
Предупреждение о пожарной опасности
Синоптики напоминают, что 19 – 21 сентября в Украине, кроме Закарпатья, Прикарпатья, Волынской, Черниговской и Полтавской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Сухая погода и высокие температуры повышают риск возгорания. Пожалуйста, будьте осторожны в это время – не сжигайте сухую стерню, не бросайте окурки в лесу и не охотьтесь!
Пожарная опасность в Украине 20 сентября / Укргидрометцентр
Погода в областных центрах
- Киев +20...+22
- Ужгород +22...+24
- Львов +22...+24
- Ивано-Франковск +22...+24
- Тернополь +22...+24
- Черновцы +22...+24
- Хмельницкий +21...+23
- Луцк +22...+24
- Ровно +21...+23
- Житомир +21...+23
- Винница +21...+23
- Одесса +24...+26
- Николаев +24...+26
- Херсон +24...+26
- Симферополь +24...+26
- Кропивницкий +23...+25
- Черкассы +22...+24
- Чернигов +21...+23
- Сумы +20...+22
- Полтава +22...+24
- Днепр +23...+25
- Запорожье +24...+26
- Донецк +23...+25
- Луганск +23…+25
- Харьков +24…+26
Прогноз погоды в Украине на 20 сентября 2023 года / Укргидрометцентр