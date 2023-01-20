В западных областях выпадет сильный мокрый снег. Водителей и пешеходов призывают быть осторожными, ведь на дорогах возможен гололед.

Интересно Когда в Украине будут снегопады: обнадеживающий прогноз синоптиков

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

На западе температура будет колебаться от 0 до 5 градусов тепла. Синоптики говорят, что 21 января в Карпатах следует ожидать снег. Температура в течение суток будет держаться на уровне 1-6 градусов мороза.

Отмечают, что на остальной территории день пройдет без существенных осадков. Температура ночью будет колебаться от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза. Днем ожидают 2-7 градусов тепла.

В южной части воздух прогреется до 6-11 градусов тепла. Будет юго-восточный ветер, 7-12 метров в секунду.

Синоптики предупреждают о паводках

На реках бассейна Днестра Львовской области, в связи со значительными осадками, ожидается возобновление роста уровней воды на 0,2-1 метр. На отдельных участках речек возможен выход воды на пойму.

Такому явлению эксперты предоставили желтый уровень опасности. 21-23 января продолжится повышение уровней воды:

на реке Тиса на 1,7-2,2 метра, без отрицательных последствий;

на Днестре на участке Галич – Залещики на 1-1,5 метра, без негативных последствий.

Кроме того, на реке Боржава будет содержаться значительное затопление поймы, сельхозугодья речных сел в Береговском, Хустском районах и автодороги Шаланки. На этой территории ввели оранжевый уровень опасности.

Прогноз от Наталки Диденко

Украинская синоптикиня Наталья Диденко отмечает, что в ближайшие выходные температура воздуха в большинстве областей Украины станет более умеренной.

В течение дня 21-22 января в большинстве областей Украины ожидается 1-5 градусов тепла. Однако, по словам Диденко, общая тенденция – нормальное похолодание. Ветер в субботу будет сильным, в воскресенье же стихнет до умеренного.

Мокрый снег и дождь охватят Житомирщину и Киевщину – подвинется западный циклон. На остальной территории осадки маловероятны. В целом, говорит синоптикиня, в Украине будет царить спокойная синоптическая ситуация.

Погода в городах Украины

Киев – +3...+5

Ужгород – +2...+4

Львов – 0...+2

Ивано-Франковск – +2...+4

Тернополь – +3...+5

Черновцы – +2...+4

Хмельницкий – +3...+5

Луцк – +3...+5

Ровно – +2...+4

Житомир – +4...+6

Винница – +4...+6

Одесса – +8...+10

Николаев – +8...+10

Херсон – +8...+10

Симферополь – +9...+11

Кропивницкий – +6...+8

Черкассы – +5...+7

Чернигов – +2...+4

Сумы – +1...+3

Полтава – +4...+6

Днепр – +4...+6

Запорожье – +5...+7

Донецк – +1...+3

Луганск – -3...-1

Харьков – 0...+2

Прогноз погоды на 21 января / Укргидрометцентр.