В западных областях выпадет сильный мокрый снег. Водителей и пешеходов призывают быть осторожными, ведь на дорогах возможен гололед.
Интересно Когда в Украине будут снегопады: обнадеживающий прогноз синоптиков
Прогноз погоды от Укргидрометцентра
На западе температура будет колебаться от 0 до 5 градусов тепла. Синоптики говорят, что 21 января в Карпатах следует ожидать снег. Температура в течение суток будет держаться на уровне 1-6 градусов мороза.
Отмечают, что на остальной территории день пройдет без существенных осадков. Температура ночью будет колебаться от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза. Днем ожидают 2-7 градусов тепла.
В южной части воздух прогреется до 6-11 градусов тепла. Будет юго-восточный ветер, 7-12 метров в секунду.
Синоптики предупреждают о паводках
На реках бассейна Днестра Львовской области, в связи со значительными осадками, ожидается возобновление роста уровней воды на 0,2-1 метр. На отдельных участках речек возможен выход воды на пойму.
Такому явлению эксперты предоставили желтый уровень опасности. 21-23 января продолжится повышение уровней воды:
- на реке Тиса на 1,7-2,2 метра, без отрицательных последствий;
- на Днестре на участке Галич – Залещики на 1-1,5 метра, без негативных последствий.
Кроме того, на реке Боржава будет содержаться значительное затопление поймы, сельхозугодья речных сел в Береговском, Хустском районах и автодороги Шаланки. На этой территории ввели оранжевый уровень опасности.
Прогноз от Наталки Диденко
Украинская синоптикиня Наталья Диденко отмечает, что в ближайшие выходные температура воздуха в большинстве областей Украины станет более умеренной.
В течение дня 21-22 января в большинстве областей Украины ожидается 1-5 градусов тепла. Однако, по словам Диденко, общая тенденция – нормальное похолодание. Ветер в субботу будет сильным, в воскресенье же стихнет до умеренного.
Мокрый снег и дождь охватят Житомирщину и Киевщину – подвинется западный циклон. На остальной территории осадки маловероятны. В целом, говорит синоптикиня, в Украине будет царить спокойная синоптическая ситуация.
Погода в городах Украины
- Киев – +3...+5
- Ужгород – +2...+4
- Львов – 0...+2
- Ивано-Франковск – +2...+4
- Тернополь – +3...+5
- Черновцы – +2...+4
- Хмельницкий – +3...+5
- Луцк – +3...+5
- Ровно – +2...+4
- Житомир – +4...+6
- Винница – +4...+6
- Одесса – +8...+10
- Николаев – +8...+10
- Херсон – +8...+10
- Симферополь – +9...+11
- Кропивницкий – +6...+8
- Черкассы – +5...+7
- Чернигов – +2...+4
- Сумы – +1...+3
- Полтава – +4...+6
- Днепр – +4...+6
- Запорожье – +5...+7
- Донецк – +1...+3
- Луганск – -3...-1
- Харьков – 0...+2
Прогноз погоды на 21 января / Укргидрометцентр.