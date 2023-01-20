В западных областях выпадет сильный мокрый снег. Водителей и пешеходов призывают быть осторожными, ведь на дорогах возможен гололед.

Интересно Когда в Украине будут снегопады: обнадеживающий прогноз синоптиков

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

На западе температура будет колебаться от 0 до 5 градусов тепла. Синоптики говорят, что 21 января в Карпатах следует ожидать снег. Температура в течение суток будет держаться на уровне 1-6 градусов мороза.

Отмечают, что на остальной территории день пройдет без существенных осадков. Температура ночью будет колебаться от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза. Днем ожидают 2-7 градусов тепла.

В южной части воздух прогреется до 6-11 градусов тепла. Будет юго-восточный ветер, 7-12 метров в секунду.

Синоптики предупреждают о паводках

На реках бассейна Днестра Львовской области, в связи со значительными осадками, ожидается возобновление роста уровней воды на 0,2-1 метр. На отдельных участках речек возможен выход воды на пойму.

Такому явлению эксперты предоставили желтый уровень опасности. 21-23 января продолжится повышение уровней воды:

  • на реке Тиса на 1,7-2,2 метра, без отрицательных последствий;
  • на Днестре на участке Галич – Залещики на 1-1,5 метра, без негативных последствий.

Кроме того, на реке Боржава будет содержаться значительное затопление поймы, сельхозугодья речных сел в Береговском, Хустском районах и автодороги Шаланки. На этой территории ввели оранжевый уровень опасности.

Прогноз от Наталки Диденко

Украинская синоптикиня Наталья Диденко отмечает, что в ближайшие выходные температура воздуха в большинстве областей Украины станет более умеренной.

В течение дня 21-22 января в большинстве областей Украины ожидается 1-5 градусов тепла. Однако, по словам Диденко, общая тенденция – нормальное похолодание. Ветер в субботу будет сильным, в воскресенье же стихнет до умеренного.

Мокрый снег и дождь охватят Житомирщину и Киевщину – подвинется западный циклон. На остальной территории осадки маловероятны. В целом, говорит синоптикиня, в Украине будет царить спокойная синоптическая ситуация.

Погода в городах Украины

  • Киев – +3...+5
  • Ужгород – +2...+4
  • Львов – 0...+2
  • Ивано-Франковск – +2...+4
  • Тернополь – +3...+5
  • Черновцы – +2...+4
  • Хмельницкий – +3...+5
  • Луцк – +3...+5
  • Ровно – +2...+4
  • Житомир – +4...+6
  • Винница – +4...+6
  • Одесса – +8...+10
  • Николаев – +8...+10
  • Херсон – +8...+10
  • Симферополь – +9...+11
  • Кропивницкий – +6...+8
  • Черкассы – +5...+7
  • Чернигов – +2...+4
  • Сумы – +1...+3
  • Полтава – +4...+6
  • Днепр – +4...+6
  • Запорожье – +5...+7
  • Донецк – +1...+3
  • Луганск – -3...-1
  • Харьков – 0...+2

Прогноз погоды на 21 января / Укргидрометцентр.