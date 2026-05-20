Возможны шквалы и град, – синоптик предупредил о нетипичной ситуации в погоде в ближайшее время

Погода в Украине в ближайшие дни изменится из-за влияния масштабной циклонической системы. Она нарушила привычное для этого периода поступление сухого и раскаленного воздуха из района Каспия.

Об этом рассказал синоптик Виталий Постригань.

Чего ожидать от погоды в ближайшее время?

Синоптик объяснил, что масштабная циклоническая система, зажата антициклонами, сейчас охватывает Балканы, Украину и Турцию.

Такая конфигурация, по его словам, будет способствовать поступлению теплого влажного и неустойчивого воздуха, что приведет к частым дождям, грозам и повышенной влажности.

По меньшей мере до конца текущей недели будет преобладать нестабильная с периодическими грозовыми дождями погода. В грозах вероятны град и шквалы, это опасно! Из позитива – дождались летних температур, ночью 12 – 17 градусов тепла и днем теплые 22 – 27,

– добавил Постригань.

Отдельно синоптик обратил внимание на вероятность ночных гроз: они могут иметь локальный и скоротечный характер – в одних районах будет сухо, а в других будут фиксироваться ливни и грозы.

Поэтому, при раскатах грома старайтесь сохранять спокойствие. Однако, не пренебрегаем сигналами воздушных тревог,

– говорится в сообщении.

Напомним, во время грозы гражданам советуют избегать пребывания вблизи рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт.

Ранее Укргидрометцентр уже предупредил об опасных метеорологических явлениях в Украине 20 мая. Днем в большинстве регионов, кроме западных областей, ожидаются грозы, а местами – град и шквалы скоростью 15 – 20 метров в секунду.

Из-за осложнения погодных условий объявлен I уровень опасности (желтый). Синоптики отмечают, что такие явления могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных служб, а также движение транспорта.

Когда в Украине окончательно потеплеет?

Руководитель отдела метеорологических прогнозов Украинского гидрометеорологического центра Наталья Голеня рассказала, что на этой неделе в Украине еще ожидается неустойчивая погода с дождями и осадками. В то же время в отдельных регионах, по ее словам, температура воздуха может расти и составлять от 28 до 30 градусов тепла.

Уже на следующей неделе количество осадков в Украине, в частности в западных и северных областях, может уменьшиться.

Стоит отметить, что обычно метеорологическое лето в Украине наступает после устойчивого перехода температур через +15 градусов. Заметим, что в части областей в основном это происходит именно в конце весны, то есть в третьей декаде мая.