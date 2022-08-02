Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, новый армейский корпус формируется на базе первой танковой армии.

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оккупанты формируют новый танковый корпус

Военный эксперт объяснил, что так оккупанты стремятся усилить свои позиции. По его словам, новый армейский корпус будет включать около 15 тысяч военнослужащих.

Однако, как отметил эксперт, пока нет информации, что россия начала перемещать 3-й танковый корпус.

Олег Жданов Военный эксперт Это прийдет как резерв. Полноценный армейский корпус, который они хотят сформировать. Там планируется до 200 танков и 400 боевых машин пехоты.

Военный эксперт отметил, что, по имеющейся информации, страна-агрессор планирует завершить формирование 3 танкового армейского корпуса 10 – 15 августа. И только тогда он может появиться в Украине для усиления войск оккупантов.

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Куда россия бросит новосформированный танковый корпус

По словам Жданова, на Юге оккупанты сейчас "тушат пожар", возникший у них под носом. Именно поэтому они так внезапно перебрасывают войска.

Олег Жданов Военный эксперт Что касается этого танкового корпуса, на мой взгляд, эффективнее всего было бы перебросить его в район Изюма и возобновить наступление на Славянск и Краматорск. Потому что путин не снимал с них задачу по захвату Донецкой области.

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Последние перемещения войск врага

В разведке сообщили, что оккупанты перебрасывают большое количество войск на территорию временно оккупированного Крыма. Впоследствии их планируют использовать против ВСУ на Юге Украины.

россияне усиленно перебрасывают технику из Запорожья в Херсонскую область. Мэр Мелитополя Иван Федоров 29 июля сообщил, что уже 4 день мелитопольцы наблюдают военную технику, проходящую транзитом через город.

Враг отводит войска из селений Верхний Токмак и Черниговка в Запорожской области. Это произошло после того, как ВСУ ударили по позициям оккупантов в ночь на 29 июля.

Представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий в интервью The Guardian сообщил, что россия вывела из Донбасса тактические группы воздушно-десантных войск. Их перебросили в оккупированный Херсон.

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