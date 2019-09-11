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      Прогноз осуществляется: эксперт констатировал коллапс на "Укрзализныце"

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      "Укрзализныця"
      "Укрзализныця"

      Украина находится в шаге от коллапса на железной дороге. В стране остро не хватает грузовых вагонов. А "Укрзализныця" отвлекает от этого новостями о закупке пластиковых стаканов и вышиванок.

      О такой проблеме на Facebook написал глава ассоциации владельцев вагонов Александр Криворучко.

      "К сожалению вынужден констатировать, что мой прогноз по транспортному коллапсу на Железно дороге сбывается, причем в наихудшем из возможных сценариев – сложились все факторы (рекордный урожай, рекордный импорт угля через порты, увеличение поставок ДТ через морские порты, срывы с обеспечением поставок ДТ на УЗ и существенно растущий транзит через наиболее узкое место украинского транспортного комплекса – через порты Одесского региона при полном попустительстве и бездеятельности со стороны "Укрзализныци")", – считает Криворучко.

      По его данным, начиная со второй половины августа ситуация с движением поездов на "Укрзализныце" постоянно ухудшается. Основные факторы – проблемы с закупкой дизельного топлива и горюче-смазочных материалов (ГСМ) в начале августа, приоритезация и рост объемов транзитных перевозок в направлении одесских портов, острый дефицит локомотивных бригад, составителей поездов и собственно локомотивов.

      Вследствие вышеуказанных событий увеличилось количество брошенных поездов на сети до рекордного за последний год уровня – 359 составов!!!,
      – отметил председатель ассоциации владельцев вагонов.

      Он пишет, что существенный рост таких поездов наблюдается по Одесской (разгрузочной) и Юго-Западной (транзитной) железных дорогах. Фактически, управление осуществляется в "ручном" режиме.

      "Несмотря на наличие вагонов в подходе, Укрзализныця не может обеспечить ритмичный подвоз порожнего подвижного состава на погрузочные станции и вывоз погрузки, что приводит к систематическим срывам планов погрузки на всех ГОКах. Затруднен обмен на основных стыках (Пятихатки, Апостолово, Тимково) между Приднепровской и Одесской дорогами. В августе баланс обмена поездов уменьшилсяна 9 составов по сравнению с июлем! Происходят систематические невыдачи локомотивов в работу из-за отсутствия наряда локомотивных бригад. По Одесской ж/д количество отмен в отдельные смены достигает 50 локомотивов. (25% от потребности).", – объяснил ситуацию Криворучко.

      Также по его данным, количество локомотивов, задействованных в перевозках в августе текущего года уменьшена 87 единиц (12,2%), чем в 2018 году.

      "Укрзализныця" снова оказывается не готовой к пиковым нагрузкам в сезон увеличенного объёма перевозок зерновых. В августе среднесуточная погрузка зерновых увеличилась относительно июля на 17,5 тыс. тонн, по итогу месяца рост объёма перевозок зерна составит не менее 0,5 млн тонн.", – говорит о последствиях дефицита вагонов эксперт.

      "Парадоксально, но на фоне увеличения внутренней погрузки увеличивается объём транзитных перевозок в направлении одесских портов. Рост в августе от июля составляет 140 тыс. тонн. Терминалы и припортовая ж\д инфраструктура не справляется с увеличенным объёмом перевозок, подход грузов постоянно растёт и в третьей декаде августа достиг 9000 вагонов для портов ТИС и Береговая. Среднесуточная выгрузка в портах уменьшилась на 320 вагонов: с 880 ваг в июле до 560 вагонов в августе.", – добавляет Криворучко.

      "Таким образом я в очередной раз призываю руководство УЗ заняться работой, а не PR! Хотя судя по результату в прошлый раз призыв не сработал", – обратился председатель ассоциации владельцев вагонов к "Укрзализныци".

      blog_ava
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      Теги: Железная дорога Укрзализниця
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