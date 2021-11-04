Об этом рассказала представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря в эфире 24 канала. Конституционный Суд может применять разную аргументацию по делам, однако какая будет именно по этому – сложно сказать.

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"Я также не вижу оснований для признания этого закона неконституционным. Однако прогнозировать решение КСУ – это в принципе дело достаточно неблагодарное", – заявила нардеп.

Суд начал рассмотрение реформы Высшего совета правосудия

КСУ согласился рассмотреть конституционность реформы Высшего совета правосудия. По представлению Верховного Суда там открыли соответствующее производство.

Впрочем, по словам Совгири, это произошло в достаточно рекордный для Конституционного Суда срок.

Если мы проанализируем деятельность КСУ в последнее время, то увидим, что обычно этот срок составляет 3 – 4 месяца,

– заявила она.

Например, по делу по конституционному представлению об увольнении Александра Тупицкого КСУ открывал производство около полугода.

Однако Совгиря отметила, что это лишь предположение, ведь представление в Конституционный Суд не влияет на силу закона.

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