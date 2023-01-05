Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. По его словам, оптимистичные прогнозы Буданова на 2023 год базируются на разведданных и анализе ситуации в поле боя и в мире.
Достойно внимания Говорит Буданов: почему и как сбываются прогнозы главного разведчика Украины
Прогнозы могут быть не только оптимистичными
Юсов отметил, что представители ГУР говорят о таких вещах, основываясь на четкой информации разведданных.
Слова Буданова о положительных сдвигах на фронте – это информация, подтверждаемая жизнью и практикой,
– сообщил Юсов.
Он также добавил, что Буданов не всегда сообщал оптимистические новости, в частности, глава разведки также когда-то предупреждал о широкомасштабном вторжении России.
Что Буданов прогнозирует Украине на 2023 год
- Кирилл Буданов заверил, что в следующем году украинцев ждут радость и победа. Хороших новостей следует ожидать во второй половине нового года.
- Он отметил, что факторов, которые повлияют на победу, очень много, но в своих прогнозах он опирается на уже запущенные процессы, которые в будущем дадут свой результат.
- Буданов отметил, что победой для Украины будет выход на международно признанные границы 1991 года, но на этом все процессы не завершатся. Руководитель разведки не уточнил, о каких процессах идет речь, но отметил, что они будут продолжаться долго.
- Кроме того, руководитель ГУР МО убежден – Путину осталось жить уже совсем немного. По его словам, кремлевский диктатор смертельно болен раком.