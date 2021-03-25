Поскольку малый и средний бизнес обеспечивают 82% рабочих мест в Украине и являются главной движущей силой развития экономики, государство главным приоритетом считает развитие именно МСБ, причем не только в крупных, но и в малых населенных пунктах.

Для этого разработана специальная программа "Новое село", Такое мнение в своем блоге на НВ выразил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

"Программа президента "Новое село" внедряется для системного развития социальной инфраструктуры. В селах будут строиться современные пространства, в которых будут работать ЦПАУ, отделения почты, аптеки, опорные пункты полиции, магазины, медицинский центр. Все это может строить и использовать малый и средний бизнес при поддержке местных властей и Фонда развития сельских территорий", – рассказывает о программе Ермак.

По его словам, поддержка малого и среднего бизнеса уже показала свою эффективность во время кризисного 2020 года, когда вместо прогнозируемых 8% экономика Украины упала только на 4,2%, в отличие от многих других европейских стран.

Для дальнейшего развития предпринимательства, в том числе сельского, успешно внедряется целый комплекс сервисов и учебных программ.

В качестве примера Ермак приводит консультационную платформу "Дія.Бізнес", которая позволяет получить значительный объем полезной информации, начиная от бизнес-идей, заканчивая шаблонами документов и другой консалтинговой помощью.

"Этот портал уже посетили 500 тысяч человек и 400 тысяч открыли личные кабинеты, – пишет глава ОП. – Онлайн-сервис "Дія" позволяет быстро зарегистрировать новое предприятие. Половина ФЛП 2020 года открылась именно через "Дія".

В будущем, по словам Ермака, из процесса регистрации ФЛП человеческий фактор планируется исключить полностью. Подобный принцип будет введен и в других государственных услугах, например, строительстве.

Почему это так важно? Потому что наше главное достояние – люди. А предприниматели как раз активная часть украинского общества. В условиях гибридной войны для Украины это необходимо для сохранения социально-политической стабильности,

– написал Андрей Ермак.