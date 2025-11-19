Прогремел взрыв во Львове – городу угрожала пара "Шахедов"

Во Львове был слышен взрыв ночью 19 ноября. На этот раз городу угрожали ударные БпЛА врага.

Сейчас продолжается массированная воздушная атака на Украину. 24 Канал пишет, что произошло во Львове.

Хронология атаки Массированная атака на Украину – летят крылатые ракеты и "Шахеды": где наибольшая угроза

Что известно об атаке на Львов с воздуха 19 ноября?

Громкий взрыв во Львове был слышен около 05:35 утром 19 ноября. Перед этим Воздушные силы в социальных сетях информировали о приближении ударных беспилотников российской армии к городу.

Мониторинговые сообщества указывали, что "Шахедов" было по меньшей мере два. Также глава Львовской ОВА ранее предостерегал, что два вражеских беспилотника зашли в воздушное пространство Львовщины с Волыни и Тернопольщины.

В дальнейшем дроны продолжали двигаться в сторону Львовщины. В общем на Западе возникла опасная ситуация и угроза не только ударов БпЛА, но и крылатых ракет. Городской голова Луцка писал, что перед этим враг проводил космическую разведку региона.

Где уже прозвучали взрывы ночью 19 ноября?