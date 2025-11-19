Укр Рус
24 Канал Новини України Прогримів вибух у Львові – місту загрожувала пара "Шахедів"
19 листопада, 05:39
2

Прогримів вибух у Львові – місту загрожувала пара "Шахедів"

Олесь Друкач
Основні тези
  • Уночі 19 листопада у Львові було чутно вибух, спричинений ударними безпілотниками ворога.
  • До міста наближалися щонайменше два дрони "Шахед", які увійшли у повітряний простір з Волині та Тернопільщини.

У Львові було чутно вибух уночі 19 листопада. На цей раз місту загрожували ударні БпЛА ворога.

Зараз триває масована повітряна атака на Україну. 24 Канал пише, що сталося у Львові.

Хронологія атаки Масована атака на Україну – летять крилаті ракети й "Шахеди": де найбільша загроза 

Що відомо про атаку на Львів із повітря 19 листопада?

Гучний вибух у Львові було чутно близько 05:35 зранку 19 листопада. Перед цим Повітряні сили у соціальних мережах інформували про наближення ударних безпілотників російської армії до міста.

Моніторингові спільноти вказували, що "Шахедів" було щонайменше два. Також очільник Львівської ОВА раніше застерігав, що два ворожі безпілотники зайшли у повітряний простір Львівщини з Волині та Тернопільщини.

Надалі дрони продовжували рухати у бік Львівщини. Загалом на Заході виникла небезпечна ситуація та загроза не тільки ударів БпЛА, а й крилатих ракет. Міський голова Луцька писав, що перед цим ворог проводив космічну розвідку регіону.

Важливо! Оперативно про повітряні тривоги, удари безпілотників, ракетні загрози, балістичні, а також про наслідки російських повітряних атак ви можете прочитати у телеграмі 24 Каналу.

Де вже пролунали вибухи вночі 19 листопада?

  • Цієї ночі БпЛА масовано атакували Харків. 19 дронів вдарили по місту, фіксували низку влучань. Є руйнування у житловому будинку, пошкоджений супермаркет "Сільпо", постраждали понад 30 людей.
  • Також ворог вдарив по Київській області дронами та Одеському регіону, там чули вибухи та роботу ППО.