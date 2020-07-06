Прогресстех-Украина заключила договор о сотрудничестве с Национальным аэрокосмическим университетом им. М. Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт" (ХАИ), чтобы помочь повысить популярность инженерных специальностей среди харьковских абитуриентов.

Договор о сотрудничестве, в частности, предусматривает помощь со стороны Прогресстех-Украина в популяризации инженерных профессий и профессиональной ориентации молодежи. Целью этой формы партнерства является широкое привлечение способных молодых людей к подготовке на базе ХАИ квалифицированных инженеров для аэрокосмической отрасли, – отмечается в сообщении.

В частности в Прогресстех-Украина рассматривают возможность создания виртуального сервиса для абитуриентов с целью популяризации инженерных специальностей. По информации компании, онлайн приложение будет информировать о карьерных возможностях в современной инженерии, образовательно-профессиональные программы технических вузов, преимущества дуальных программ инженерного образования и условия участия в них.

В компании отметили, что активизация набора в ХАИ позволит перезапустить программу целевой подготовки студентов харьковского вуза в инженерной работе в Прогресстех-Украина. В частности, доступ к углубленному обучению инженерному делу планируется открыть студентам ХАИ, начиная с 3-го курса бакалавриата. Ранее слушателями такой программы могли стать только студенты магистратуры.

Напомним, Прогресстех-Украина совместно с украинскими университетами, начиная с 2014-2015 учебного года, реализует комплекс образовательных инженерных программ, основанных на стандартах современного инжиниринга.

Компания также собственные учебные центры в Киеве, Харькове и Днепре, ставшими базой для проведения циклических региональных курсов по подготовке студентов и выпускников вузов к профессиональной инженерной работе. В целом на протяжении 6 лет Прогресстех-Украина сертифицировала 380 выпускников образовательных программ.

Запуск образовательного направления деятельности Прогресстех-Украина инициировал основатель международного холдинга Progresstechgroup Владимир Кульчицкий.

Компания Прогресстех-Украина на сегодня является крупнейшей компанией Progresstechgroup – международного холдинга со штаб-квартирой в Хьюстоне (штат Техас, США). В составе Progresstechgroup есть ряд инжиниринговых центров в Европе и Северной Америке и 14 офисов по всему миру.