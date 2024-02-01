За совершенное правонарушение женщине грозит штраф. Об этом сообщил Департамент стратегических расследований Нацполиции.

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Председатель ВВК получила админпротоколы о коррупции

Согласно закону "О предотвращении коррупции", муж председателя ВВК в Черновицкой области относится к категории близких. В таком случае женщина должна была бы сообщить членам комиссии о наличии у нее реального конфликта интересов, а также не подписывать соответствующие документы.

Однако, женщина все же подписала справку о непригодности собственного мужа к военной службе с последующим его снятием с воинского учета.

Как отметили правоохранители, она нарушила требования антикоррупционного законодательства по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Ответственность за совершенное правонарушение предусматривает штраф от 1700 до 6800 гривен.

СБУ вручила подозрение руководству Центральной ВВК

Служба безопасности совместно с ГБР в феврале 2023 года разоблачила на системной коррупции заместителя начальника Центральной военно-врачебной комиссии Министерства обороны Украины. Его подозревают в получении взяток от уклонистов.

Чиновник наладил преступный механизм получения денег от граждан призывного возраста.

СБУ задокументировали, что за 5 тысяч долларов заместитель начальника ЦВЛК обещал "посодействовать" военнообязанному в выдаче заключения комиссии о непригодности к военной службе по состоянию здоровья с последующим снятием с учета в военкомате. Он бы также получил право свободно пересекать государственную границу Украины.