Такое решение было принято в результате войны РФ в Украине, говорится в письме генерального директора Дирка Ван де Пута.

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"Как продовольственная компания мы сокращаем все несущественные виды деятельности в России, помогая поддерживать непрерывность поставок продовольствия", – подчеркнул он.

По словам гендиректора, компания планирует сосредоточить деятельность на базовых предложениях, продолжая при этом оценивать ситуацию на российском рынке и вносить корректировки по необходимости.

Добавим, что компания Mondelez International работает более чем в 150 странах, в России – более 20 лет. Владеет тремя заводами во Владимирской и Новгородской областях. Компании принадлежат такие бренды как Oreo, Alpen Gold, Cadbury, Milka, Toblerone, Barney, Halls и другие.

Ранее мы сообщали, что сеть кофеен Starbucks прекращает работу на территории России. Кафе известной сети закрываются в России. Закрываются также McDonald's и KFC.

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