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Телеканал новостей 24 Новости Гаджеты

Производители предупредили о подорожании ноутбуков

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Компания Compal
Компания Compal / Фото из открытых источников

Тайваньские производители ноутбуков, в том числе компания Compal, считают, что клиенты должны взять на себя часть увеличившихся расходов, связанных с повышением цен на некоторые компоненты.

Об этом информирует DigiTimes, передает biz.liga.net.

Это означает, что уже вскоре нас может ждать повышение цен на некоторые компьютеры.

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В то же время исследовательская компания International Data Corporation (IDC) обнародовала прогноз, который касается индустрии информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Согласно расчетам, в 2019 году положительная динамика рынка снизится до 3%. Это связано с экономическими проблемами, увеличением пошлины на товары, а также замедленным ростом экономики Китая и прекращением цикла капитальных затрат.

При этом уже к 2022 году ежегодные ИКТ-расходы превысят 4,5 триллионов долларов, в частности благодаря сегменту программного обеспечения. Поэтому на рынке персональных компьютеров и планшетов и услуг традиционного аутсорсинга прогнозируют слабый подъем.

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Теги: Техно ноутбук Гаджеты
Источник: 24 Канал
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